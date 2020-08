上空から市民を秘密裏に監視するFBIの飛行機を見つける「SkyCircl.es」はなぜ生まれたのか？

どこかに向かうわけでもなく、都市上空をただグルグルと旋回する飛行機を捕捉し、Twitterにその飛行機の飛行ログや登録情報を自動で投稿するボットが「SkyCircl.es」です。このSkyCircl.esは、「FBIが市民活動を上空から監視している」という事実が発覚したことで開発されました。



2015年4月12日、アメリカ・メリーランド州ボルティモア市で、25歳の黒人男性であるフレディ・グレイ氏が警官による尋問中に死亡するという事件が起こりました。この数日前にボルティモア市の警官が黒人のウォルター・スコット氏を射殺する動画が流出し、市民の間で警察に対する不信感が高まっていたため、グレイ氏の死をきっかけにボルティモア市で大規模なデモが行われ、暴動に発展しました。



ボルティモア市警の無線を傍受するサイト「Scan Baltimore」を運営していたベンジャミン・シェイン氏は、暴動が起こるボルティモア市の上空で繰り返し旋回を続ける飛行機の存在に気づきました。



Anyone know who has been flying the light plane in circles above the city for the last few nights?