AMD搭載PCで特定のゲームを遊ぶとキャラが真っ黒になるバグが発覚、有志による修正パッチが配布中

エイドリアン氏は作成したパッチのコードをGitHubでも公開しており、以下のURLから確認することができます。なお、今回エイドリアン氏が発見したのはMass Effectでの不具合でしたが、AMD FXやRyzenを搭載したPCで他のゲームを遊ぶと同様のバグが発生するかどうかは不明です。 GitHub - CookiePLMonster/SilentPatchME: SilentPatch for Mass Effect, fixing black blob artifacts on AMD CPUs https://github.com/CookiePLMonster/SilentPatchME

2020年07月21日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1m_mn

