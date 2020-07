なぜ人は好奇心を抱くのか？

知ることや理解することへの渇望は人間の発展と成功の原動力ですが、一方で、好奇心によって人は大きな失敗を経験することもあります。なぜ人は失敗を伴う好奇心を持ってしまうのか、科学系ジャーナリストの Grant Currin 氏が解説しています。 Why are humans so curious? | Live Science https://www.livescience.com/why-are-humans-curious.html 好奇心は単一の遺伝子によって決まるわけではありませんが、これまでの 研究 から、ドーパミン受容体D4遺伝子(DRD4)が「新しいものを求める傾向」に関係しているといわれています。 一方で、遺伝的傾向に関わらず、短期間で多くのことを学ばなければならない乳幼児は、好奇心を「タスク遂行のためのツール」として使います。「乳幼児に好奇心がなければ、発達は起こりません」とマンチェスター大学で言語・コミュニケーションの発達について教えるKatherine Twomey氏は語っています。 好奇心についての研究は多く、1964年の 研究 では生後2カ月~6カ月の乳幼児は、複雑な視覚パターンを見せれば見せるほど興味を失っていくことが示されています。また1983年の 研究 では、8カ月~12カ月の乳幼児は一度おもちゃに慣れ親しむと新しいものを好むようになると示されました。「知覚的好奇心」と呼ばれるこのような傾向は、乳幼児だけでなく、人間の大人や人間以外の動物にも見られるもので、継続的な暴露によって興味を失うまで、新しいものを探求する動機付けとなります。

2020年07月21日 08時07分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

