GitHubっぽくデータベースのバージョン管理やホスティングができる「DoltHub」

「Sign up for DoltHub」をクリックします。

ソースコードのバージョン管理システム「 Git 」やソースコードをホスティングする「 GitHub 」は、今やソフトウェア開発において欠かせない存在。そんなGitやGitHubでソースコードを管理するようにデータベースを管理できるのが「 DoltHub 」と「 Dolt 」です。 DoltHub https://www.dolthub.com/ GitHub - liquidata-inc/dolt: Dolt – It's Git for Data https://github.com/liquidata-inc/dolt まずはDoltHubのアカウントを作成するため、トップページにアクセスして「Sign In」をクリック。

2020年06月10日 09時45分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

