大人のおもちゃの制御を標準化するためのオープンソースプロジェクト「Buttplug」

・関連記事

GoogleのGmailやクラウドなどのサービスを支える技術「Borg」の統計情報が公開 - GIGAZINE



「大人のオモチャ」製造工場に潜入、どのようにして作られているのか? - GIGAZINE



アダルトサイト「Pornhub」に動画と大人のオモチャをワイヤレスでシンクロ連動できる新機能が爆誕 - GIGAZINE



女性向けアダルト玩具メーカーが世界最大級の家電見本市で賞を受賞、しかし馬鹿げた理由から賞は剥奪に - GIGAZINE



大人のおもちゃ「アナルプラグ」をハッキングして第三者が自由にコントロール可能に - GIGAZINE



人気ポルノサイトPornhubが匿名かつ安全にポルノ動画を閲覧可能な「Torミラーサイト」を開設 - GIGAZINE

2020年05月07日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.