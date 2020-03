2020年03月04日 12時00分 サイエンス

世界の砂浜の半分が2100年までに消滅してしまう可能性がある



地球温暖化に伴う海水面の上昇は、世界中の沿岸部に住む人々の生活や社会活動、沿岸地域の生態系にとって大きな脅威となっています。地球温暖化や気候変動に関する査読付きの科学雑誌であるNature Climate Changeで新しく発表された研究では、「2100年までに世界中の砂浜のうち半分が消滅してしまう可能性がある」と指摘されています。



Sandy coastlines under threat of erosion | Nature Climate Change

https://www.nature.com/articles/s41558-020-0697-0



The world may lose half its sandy beaches by 2100. It’s not too late to save most of them

https://theconversation.com/the-world-may-lose-half-its-sandy-beaches-by-2100-its-not-too-late-to-save-most-of-them-132586



Half The World's Sandy Beaches Are on Track to Vanish by 2100, Scientists Warn

https://www.sciencealert.com/half-the-world-s-beaches-we-know-and-love-today-could-be-gone-by-2100





地球上の海岸線に占める砂浜の割合はおよそ3分の1程度だそうで、砂浜ならではの生態系が存在しています。また、砂浜からなるビーチは多くの人々を集める観光資源となったり、沿岸部を暴風雨や洪水から守る役割を果たしたりと、近隣に住む人々の生活にも密接に関わっています。



砂浜が失われる原因としては、地球温暖化に伴う海水面の上昇だけでなく、暴風雨などによる砂浜の侵食もあります。一般的には、暴風雨などによって一時的に砂浜が失われたとしても、やがてより深い水域などから砂が海岸に洗い戻され、数カ月~数年、時には数十年という年月をかけて砂浜は徐々に回復すると考えられています。しかし、温室効果ガスの排出量が衰えずに地球温暖化が加速し続けると、海水面の上昇が砂浜の回復力を上回ってしまい、砂浜が消えてしまうそうです。



新たに欧州委員会(EC)の共同研究センターなどの研究チームが発表した研究では、「2100年までに世界中の砂浜のうち、およそ半分が海水面の上昇によって失われる可能性がある」と予測されました。論文の筆頭著者である共同研究センターのMichalis Vousdoukas氏は、「観光を除いても、砂浜は嵐や洪水に対する防御の最前線として機能するため、砂浜がなくなれば極端な自然現象の影響が大きくなるかもしれません」と指摘。





研究チームは砂浜が消失するスピードを予測するため、1984年までさかのぼる30年間の衛星画像を分析し、砂浜が消えるスピードの傾向線を描きました。この傾向線と気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発表したいくつかのシナリオに沿って、研究チームは将来的な砂浜の消失量を予測しました。



IPCCが「最悪のシナリオ」と考えている「RCP8.5」というシナリオでは、温室効果ガスの排出量が衰えることなく続いて地球温暖化が加速し、1986年~2005年の平均気温と比較して、2100年の気温は3.7度も上昇します。このRCP8.5シナリオに基づくと、2100年までに世界中の砂浜のうち49.5%が消失し、消失する砂浜の総距離は13万2000kmにも及ぶそうです。2050年の段階でも、消失する砂浜の距離は4万km以上に及ぶとのこと。



また、1986年~2005年の平均気温と比較して2100年の気温が1.8度上昇する「RCP4.5」というシナリオでも、2100年までに9万5000kmもの砂浜が失われると研究チームは予測しています。このシナリオにおける砂浜の消失は、今後30年間に発生する可能性が高いそうです。





特に多くの海岸線が失われる可能性があると研究チームが予想する10カ国には、オーストラリアやカナダ、チリ、アメリカ、メキシコ、中国、ロシア、アルゼンチン、インド、ブラジルが含まれます。アメリカのような一部の国々では、砂浜や海岸線を守るシステムの構築が計画されていますが、多くの国では高度な技術力と高額な費用を要する防御対策を実行することができません。



ニューサウスウェールズ大学の気候変動研究センターで委員長を務めるJohn Church氏は、「今後も砂浜を楽しみ続けるためには、継続的かつ増加し続けている温室効果ガスの排出を許可することはできません。世界は緊急で重要かつ持続的な、温室効果ガス排出量の削減を必要としています」と述べました。