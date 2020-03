「光害」を地図にした「Light pollution map」で分かる意外な光の発生源とは？

・関連記事

SpaceXの打ち上げた人工衛星が明るすぎる件について社長が改善していくことを約束 - GIGAZINE



「人工光が昆虫を大量に殺している」と科学者が指摘 - GIGAZINE



LED照明による新たな「光害」の発生が地球的規模で懸念される - GIGAZINE



自分の街に核爆弾が落ちてきた時の被害状況が一発でわかるサイトが登場 - GIGAZINE



自分の家が大地震にあった場合の被害などをチェックできる「あなたの街の地震危険度MAP」 - GIGAZINE

2020年03月04日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.