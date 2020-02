脂肪を隠すのではなく強調していくスタイルの新たなファッション現る

自分の体の気に入らないところを「隠す」ファッションは一般的ですが、「隠す」という行為の奥には、自分の体に「欠点」があるという意識があります。SNSの影響でネガティブなボディイメージを持つことが多いという現状を踏まえ、これまで隠していた体の部位をあえて見せて強調していくスタイルのファッションが登場しています。 Karoline Vitto https://www.karolinevitto.com/ Karoline Vitto's garments accentuate the fat rolls women are told to hide https://www.dezeen.com/2019/08/05/karoline-vitto-the-body-as-material-fashion-collection/ ブラジル生まれ・ブラジル育ちのファッションデザイナーであるKaroline Vitto氏はイギリスで暮らすようになって初めて自分の体といい関係を持てるようになったと語っています。ブラジルにいる間に自分がずっと持っていたボディイメージを見直すため、まずVitto氏はブラジルで購入したくびれ作成用コルセットを着用した写真を撮影し始めました。コルセットは本来、体を細く見せるためのものですが、胴体の一部だけを無理に押さえつけるとそのぶん別の場所に肉がはみ出ることになります。このため、体の曲線をなめらかにするためには専用のブラや下着が必要になるとのこと。

2020年02月22日 19時00分00秒 in デザイン, アート, Posted by logq_fa

