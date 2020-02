世界に2つしかない「レコードの原材料」を生産する工場の1つが火事で焼失、レコード業界に影響か

・関連記事

60~70年代の音楽レコードのジャケット写真はなぜ「アーティストが巨大な椅子に座りがち」なのか? - GIGAZINE



ボイジャー号とともに宇宙に打ち出された「ゴールデンレコード」を宇宙人がどのように解読するのかを解説 - GIGAZINE



YouTubeの音楽を違法にぶっこ抜く「ストリームリッピングサイト」がレコード業界の訴訟に屈して次々と閉鎖 - GIGAZINE



レコードのジャケットに登場する場所が数十年後にどう変化したのかがわかる写真が公開中 - GIGAZINE



ロックが禁止されていたソ連で「退廃的音楽」を入手するための「骨レコード」とは? - GIGAZINE

2020年02月10日 16時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.