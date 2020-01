高強度な運動の直後は「ゲームが上手くなる」ことが判明

By Florian Olivo 運動には、 記憶力を向上させる効果 などがあるとわかっており、「運動は脳に良い影響を与える」とされています。そんな運動には「ゲームを上手くする効能」もあるとカナダの マギル大学 の研究チームが報告しています。 Exercise Improves Video Game Performance: A Win–Win Situatio... : Medicine & Science in Sports & Exercise https://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/publishahead/Exercise_Improves_Video_Game_Performance__A.96395.aspx Can Exercise Improve Video Game Performance? | Newsroom - McGill University https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/can-exercise-improve-video-game-performance-319567 研究チームは、被験者である20人の若いゲーマーに、「激しい運動」を行った後にゲームをプレイしてもらい、運動がゲームの腕前にどれくらい影響を及ぼすかを調査しました。被験者はそれぞれ「タバタ式」としても知られる 高強度インターバルトレーニング を行った後、 リーグ・オブ・レジェンド で「撃破したターゲットの数と攻撃精度を競う」カスタムモードをプレイしてもらい、その成績を記録しました。また、 対照群 として、日を改めて同じ被験者に運動時間と同じだけ休息を取ってもらった後にゲームをプレイしてもらい、その成績も記録しました。

2020年01月31日 21時00分00秒

