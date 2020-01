PC上でいたずら好きなガチョウが飼える無料アプリ「Desktop Goose」

PC画面上を勝手にウロチョロしながらマウスポインターをくわえてどこかへ行ってしまったり、PC上に自分のブロマイド的な画像を引っ張り出したりしてしまうという、いたずら好きなガチョウを召喚できるアプリが「Desktop Goose」です。



Desktop Goose by samperson

https://samperson.itch.io/desktop-goose



「Desktop Goose」を使うとPC上にどんな風にガチョウが出現することとなるのかは、以下のムービーを見れば一発でわかります。



「Desktop Goose」でPC上にいたずら好きなガチョウを召喚 - YouTube





ガチョウになりきって人間にいたずらしたり着の身着のままにガチョウライフを満喫できるのが、「Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~」です。2019年9月に発売されてからわずか3か月で販売本数100万本を突破した人気タイトルで、海外メディアの選出するNintendo Switchをゲットしたらプレイすべき8つのゲームにも選ばれています。



いたずら大好きなガチョウが人間に牙をむくNintendo Switch「Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~」レビュー - GIGAZINE





この「Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~」に登場するいたずら好きなガチョウが、「もしもPC全体に出現するとしたらどうなるだろう?」というアイデアから、18歳の開発者@SamNChietさんが開発したのが、PC向けアプリの「Desktop Goose」。



Desktop Gooseは以下のページからダウンロードできます。



Desktop Goose by samperson





上記のDesktop Goose配布ページにアクセスして、「Download Now」をクリック。





すると作者の@SamNChietさんへの寄付をお願いされます。自分のできる範囲で寄付してもOKですし、寄付する余裕がないという場合は、赤枠部分をクリックすればOK。





「Download」をクリック。





ダウンロードされたZIPファイルをExplzhなどを用いて解凍します。





フォルダ内に「GooseDesktop」というアプリケーションが存在するので、これを起動すると……





PC画面上にガチョウが登場。





こんな感じでPC画面上をガチョウが好き勝手歩き回ります。





マウスポインターでガチョウをクリックしたり選択したりしようとしても、ガチョウを自由に動かすことはできません。





それどころか何度かクリックすると、ガチョウがマウスポインターをくわえてどこかへ走り去ってしまうので注意。





ガチョウを召喚して放置しておくと、PC画面外から以下のような「ガチョウの画像」や「メモ」、「作者に寄付するためのリンク」などをガチョウが引っ張り出してくるので、PC画面上は時間を追うごとに雑多になっていきます。





Desktop Gooseユーザーの中には、「Desktop Gooseを起動して30分放置しておいたところ、こんなことになっていた」とツイートするユーザーも。



I left it on for 30 minutes and when I came back my computer looked like this pic.twitter.com/g0ZmOgtOAu