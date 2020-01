燃料や運用コストが従来比10％減のボーイングの新世代機「777X」が初のテスト飛行を実施

ボーイングの新型機「 777X 」の初のテスト飛行が行われました。この機種には、最大座席数384の「 777-8 」と最大座席数426の「 777-9 」の2種類があり、すでに合計で340機の注文が入っています。 New Boeing 777X Completes Successful First Flight https://boeing.mediaroom.com/2020-01-25-New-Boeing-777X-Completes-Successful-First-Flight 「ボーイング 777X」は、すでに実績があり人気機種でもある「777」と「787 ドリームライナー」で実証済みの技術を搭載した上で、競合機種と比べて燃料使用量と運航時のもろもろの排出量を10%削減し、運用コスト自体も10%削減したという、環境に配慮した新時代の機種といえます。

2020年01月27日 10時28分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

