第92回アカデミー賞受賞候補作品の予告編まとめ、「ジョーカー」が最多11部門＆Netflix作品が計24部門でノミネート
by mohamed_hassan
世界でも最も注目度の高い映画賞の1つである「第92回アカデミー賞」の授賞式が、ハリウッドのドルビー・シアターで現地時間の2019年2月9日に行われます。アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーが、各部門の受賞候補作品を2019年1月13日に発表しました。最多の11部門にノミネートしたのはホアキン・フェニックス主演の「ジョーカー」。また、ストリーミング配信サービスのNetflixの制作した「アイリッシュマン」「マリッジ・ストーリー」「2人のローマ教皇」が計24部門でノミネートと、制作会社の中では最多を記録。そんな第92回アカデミー賞のノミネート作品とその予告編をまとめてみました。
2020 | Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences
https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2020
◆作品賞ノミネート
「ジョーカー」
「アイリッシュマン」
「マリッジ・ストーリー」
「ジョジョ・ラビット」
「1917 命をかけた伝令」
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」
「パラサイト 半地下の家族」
「フォードvsフェラーリ」
「ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語」
リストに登場した作品の予告編は以下。
映画『ジョーカー』本予告【HD】2019年10月4日（金）公開 - YouTube
映画『フォードvsフェラーリ』予告編 ２０２０年１月１０日（金）公開 - YouTube
『アイリッシュマン』最終予告編 - YouTube
『マリッジ・ストーリー』予告編 - Netflix - YouTube
タイカ・ワイティティ監督がヒトラーに！映画『ジョジョ・ラビット』日本版予告編 - YouTube
『1917 命をかけた伝令』予告 - YouTube
映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』予告 8月30日（金）公開 - YouTube
第72回カンヌ国際映画祭で最高賞！『パラサイト 半地下の家族』予告編 - YouTube
『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』予告1 3月27日（金）全国ロードショー - YouTube
◆主演男優賞ノミネート
ホアキン・フェニックス(『ジョーカー』)
レオナルド・ディカプリオ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)
アダム・ドライバー(『マリッジ・ストーリー』)
ジョナサン・プライス(『2人のローマ教皇』)
アントニオ・バンデラス(『Pain and Glory』)
『2人のローマ教皇』予告編 - Netflix - YouTube
PAIN AND GLORY | Official Trailer HD (2019) - YouTube
◆主演女優賞ノミネート
スカーレット・ヨハンソン(『マリッジ・ストーリー』)
シアーシャ・ローナン(『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』)
シャーリーズ・セロン(『スキャンダル』)
レニー・ゼルウィガー(『ジュディ 虹の彼方に』)
シンシア・エリヴォ(『Harriet』)
公式『スキャンダル』2.21公開／特報（GG賞情報アリ） - YouTube
【公式】『ジュディ 虹の彼方に』3.6公開／本予告 - YouTube
HARRIET | Official Trailer | Now Playing - YouTube
◆助演男優賞ノミネート
トム・ハンクス(『A Beautiful Day in the Neighborhood』)
アンソニー・ホプキンス(『2人のローマ教皇』)
アル・パチーノ(『アイリッシュマン』)
ジョー・ペッシ(『アイリッシュマン』)
ブラッド・ピット(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)
A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD - Official Trailer (HD) - YouTube
◆助演女優賞ノミネート
ローラ・ダーン(『マリッジ・ストーリー』)
フローレンス・ピュー(『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』)
スカーレット・ヨハンソン(『ジョジョ・ラビット』)
マーゴット・ロビー(『スキャンダル』)
キャシー・ベイツ(『リチャード・ジュエル』)
リチャード・ジュエル - 映画日本版予告編 - YouTube
◆監督賞ノミネート
マーティン・スコセッシ(『アイリッシュマン』)
トッド・フィリップス(『ジョーカー』)
サム・メンデス(『1917 命をかけた伝令』)
クエンティン・タランティーノ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)
ポン・ジュノ(『パラサイト 半地下の家族』)
◆長編アニメ賞ノミネート
「トイ・ストーリー4」
「ヒックとドラゴン 聖地への冒険」
「失くした体」
「クロース」
「Missing Link」
「トイ・ストーリー4」 USトレーラー - YouTube
『ヒックとドラゴン３』予告編 (2019年) - YouTube
『失くした体』予告編 - Netflix - YouTube
『クロース』予告編 - Netflix - YouTube
MISSING LINK | Official Trailer - YouTube
◆短編アニメ賞ノミネート
「Dcera / The Daughter」
「Hair Love」
「Kitbull」
「Memorable」
「Sister」
Dcera / The Daughter | Trailer - YouTube
Hair Love | Oscar-Nominated Short Film (Full) | Sony Pictures Animation - YouTube
Kitbull | Pixar SparkShorts - YouTube
Making of Mémorable by Bruno Collet - YouTube
妹妹 SISTER | Oscar-Nominated Stop-Motion Animation by Siqi Song - YouTube
◆脚色賞ノミネート
スティーブン・ザイリアン(『アイリッシュマン』)
タイカ・ワイティティ(『ジョジョ・ラビット』)
トッド・フィリップス、スコット・シルバー(『ジョーカー』)
グレタ・ガーウィグ(『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』)
アンソニー・マッカーテン(『2人のローマ教皇』)
デスティン・ダニエル・クレットン、アンドリュー・ラナム(『黒い司法 0%からの奇跡』)
映画『黒い司法 0%からの奇跡』本予告 2020年2月28日（金）公開 - YouTube
◆脚本賞ノミネート
ノア・バームバック(『マリッジ・ストーリー』)
サム・メンデス、クリスティ・ウィルソン＝ケアンズ(『1917 命をかけた伝令』)
クエンティン・タランティーノ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)
ポン・ジュノ、ハン・ジンウォン(『パラサイト 半地下の家族』)
ライアン・ジョンソン(『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』)
『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』2020.1.31(金)公開／日本版予告 - YouTube
◆美術賞ノミネート
「アイリッシュマン」
「ジョジョ・ラビット」
「1917 命をかけた伝令」
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」
「パラサイト 半地下の家族」
◆撮影賞ノミネート
「アイリッシュマン」
「ジョーカー」
「1917 命をかけた伝令」
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」
「The Lighthouse」
The Lighthouse | Official Trailer HD | A24 - YouTube
◆国際長編映画賞ノミネート
「パラサイト 半地下の家族」
「Pain and Glory」
「Corpus Christi」
「Honeyland」
「レ・ミゼラブル」
Corpus Christi official U.S. trailer - YouTube
Honeyland [Official Trailer] – In Theaters July 26, 2019 - YouTube
映画『レ・ミゼラブル』予告 - YouTube
◆長編ドキュメンタリー賞ノミネート
「Honeyland」
「American Factory」
「The Cave」
「ブラジル－消えゆく民主主義－」
「娘は戦場で生まれた」
American Factory | Official Trailer | Netflix - YouTube
The Cave Trailer | National Geographic - YouTube
The Edge of Democracy | Official Trailer | Netflix - YouTube
『娘は戦場で生まれた』予告編 - YouTube
◆短編ドキュメンタリー賞ノミネート
「眠りに生きる子供たち」
「Field of Vision」
「Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)」
「St. Louis Superman」
「Walk, Run, Cha-Cha」
Life Overtakes Me | Official Trailer | Netflix - YouTube
Field of Vision - In the Absence - YouTube
Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) Trailer 2019 - YouTube
St. Louis Superman Trailer - documentary short - YouTube
Walk, Run, Cha-Cha on Vimeo
◆短編映画賞ノミネート
「Brotherhood」
「Nefta Football Club」
「Saria」
「A Sister」
「The Neighbors’ Window」
◆編集賞ノミネート
「ジョーカー」
「フォードvsフェラーリ」
「アイリッシュマン」
「ジョジョ・ラビット」
「パラサイト 半地下の家族」
◆音響編集賞ノミネート
「ジョーカー」
「1917 命をかけた伝令」
「フォードvsフェラーリ」
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」
「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」
「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」最後の予告篇 世界同時解禁 - YouTube
◆録音賞ノミネート
「ジョーカー」
「1917 命をかけた伝令」
「フォードvsフェラーリ」
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」
「アド・アストラ」
映画『アド・アストラ』予告編 ９月２０日（金）公開 - YouTube
◆作曲賞ノミネート
「ジョーカー」
「ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語」
「マリッジ・ストーリー」
「1917 命をかけた伝令」
「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」
「キング」
ティモテ・シャラメ＆ロバート・パティソン出演『キング』最終予告編 - Netflix - YouTube
◆歌曲賞ノミネート
君のため(『トイ・ストーリー4』)
Stand Up(『Harriet』)
イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに(『アナと雪の女王2』)
(I'm Gonna) Love Me Again(『ロケットマン』)
I’m Standing With You(『ブレイクスルー』)
「アナと雪の女王２」松たか子さん「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに」MV 60秒 - YouTube
『ロケットマン』本予告 - YouTube
映画「ブレイクスルー（Breakthrough）」予告編 - YouTube
◆メイクアップ＆ヘアスタイリング賞ノミネート
「ジョーカー」
「ジュディ 虹の彼方に」
「スキャンダル」
「1917 命をかけた伝令」
「マレフィセント2」
「マレフィセント２」MovieNEX 予告編2 - YouTube
◆衣裳デザイン賞ノミネート
「ジョーカー」
「アイリッシュマン」
「ジョジョ・ラビット」
「ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語」
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」
◆視覚効果賞ノミネート
「アイリッシュマン」
「1917 命をかけた伝令」
「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」
「アベンジャーズ／エンドゲーム」
「ライオン・キング」
「アベンジャーズ／エンドゲーム」MovieNEX 予告編 - YouTube
「ライオン・キング」最新予告映像 - YouTube
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