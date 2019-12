2019年12月17日 14時30分 ソフトウェア

Chrome 79でアプリのデータが消えてしまうバグが発覚

2019年12月11日にリリースされたChrome 79の安定版で、他のアプリのデータが消えてしまうバグの存在が判明しました。これを受けて、GoogleではAndroid向けChromeの配布を一時停止し、修正の検討を進めています。



Google pauses Chrome 79 rollout on Android after bug wipes data in some apps

https://www.androidpolice.com/2019/12/15/google-pauses-chrome-79-rollout-on-android-after-bug-wipes-data-in-some-apps/





1033655 - localstorage or websql unexpectedly cleared - chromium - An open-source project to help move the web forward. - Monorail

https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1033655#c75



報告されたのは、アプリ内でウェブページを表示する「WebView」技術を利用していた場合に、データを失う恐れがあるというもの。





原因はChrome 79、および関連するWebView技術において、ブラウザに情報を保存する仕組みであるlovalStorageとWebSQLのデータ移行が適切に行われないこと。これにより、Chromeのアップデートを行うと、データの一部または全部を失うことになるというわけです。



Googleでは、「移行は続行し、失われたファイルを新しい場所に移動する」か「移行したファイルを古い場所に移動させ、変更を元へ戻す」か、問題解決の戦略について議論を重ねています。



なお、Chrome 79はユーザーの50%に向けて配布済みで、影響がどれぐらい大きなものになるかは不明です。



Chrome 79は強化されたパスワード保護機能の漸次実装が始まるバージョンでもあり、安全性はこれまで以上に高まるはずでしたが、別のところで足をすくわれる形となってしまいました。



