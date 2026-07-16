2026年07月16日 12時33分 ハードウェア

OpenAI初のハードウェア製品「Codex Micro」が登場、ボタン1発でCodexを操作



OpenAI初のハードウェア製品となる「Codex Micro」が発表されました。OpenAIが予告していた通り、AIエージェントのCodexを操作するためのデバイスとなります。



Supply Co. x Work Louder | OpenAI

https://openai.com/ja-JP/supply/co-lab/work-louder/





Meet kbd-1.0-codex-micro, built with @work_louder.



Map the buttons and joystick to your workflow, and keep your pinned chats in view.



Get yours before stock returns 410. pic.twitter.com/MGQQ1ISW0l — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026



OpenAIがクリエイター向けのデバイスメーカーであるWork Louderと共同で設計した「Codex Micro」は、AIエージェントのワークスペースを手元で操作できるようになるというキーボード型デバイスです。



各キー(エージェントキー)はCodexのリアルタイムRGBステータスに応じて点灯するため、チャットを切り替える前にどの処理が思考中・実行中・待機中・完了済みかなどを視覚的に確認することが可能。例えばAIエージェントががエラーを吐いている場合、対応するエージェントキーだけでなく本体全体が赤色に点灯します。





ジョイスティックをフリックすると、プルリクエストのレビュー、デバッグ、コードのリファクタリングなど、Codexで頻繁に使うワークフローを手軽に起動可能です。





コマンドキーを使えば承認・却下・プッシュトゥトーク・新しいチャットの開始など、よく使う操作を専用のショートカットですばやく実行可能。





ダイヤルを回せばその場で推論レベルを調整することができます。シンプルなタスクや、より深い思考が必要なタスクに応じて、ダイヤルを回してモデルの切り替えができるというわけ。





Codex MicroはBluetoothでの無線通信および、USB-Cでの有線通信に対応。MacおよびWindowsに対応しています。筐体はアルミニウム製。キー押下時に音が鳴る「クリッキー」と、音が少ない「無音」の2モデルが用意されており、販売価格は230ドル(約3万7300円)です。



OpenAIのサム・アルトマンCEOは「私が驚いているのは、一部の人がサイレントバージョンを望んでいることです」と投稿し、無音モデルを求める声が多かったことを明かしています。



amazing to me that some people want the silent versionhttps://t.co/jbdznnBx9Z — Sam Altman (@sama) July 15, 2026



OpenAIのエンジニアであり、Codex Microの開発に携わったトーマス・リカルド氏は「Codex Microを今すぐオンラインで注文できます！これは限定生産なので、見逃さないようにしてください。アプリ内の体験をずっと構築し、改良してきましたが、Codexをリアルなキーボードとして使うのは本当に最高です！Work Louderとの楽しいコラボレーションでした！」と投稿し、Codex Microが限定生産であることを明かしています。

