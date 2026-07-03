2026年07月03日 22時00分 ソフトウェア

「国家安全保障にまつわる機密情報が悪用される懸念」からスペイン政府がデータ分析大手のPalantir Technologiesをブラックリストに登録



機密扱いの国家安全保障情報が悪用される懸念が高まっているとして、スペイン政府はアメリカのデータ分析大手であるPalantir Technologiesと公的機関・国営企業・民間企業が取引することを止めるよう指示を出したことが明らかになりました。



Spain Orders Blacklist of US Tech Giant Palantir From Public and Private Companies

https://clashreport.com/world/articles/spain-orders-blacklist-of-us-tech-giant-palantir-from-public-and-private-companies-fsnc2z17gjv





Palantir Technologiesは、膨大なデータを統合・分析してAIで意思決定を支援するプラットフォームを提供するアメリカ企業。名前の由来は指輪物語などに登場する「パランティーア(Palantir)」です。Palantir Technologiesはウクライナが運用する標的システムで使用されているソフトウェアを製造しており、これはアメリカ軍全体でも導入されています。



そんなPalantir Technologiesのプラットフォームで、国家安全保障に関わる機密情報が悪用される懸念が高まっていることを受け、スペイン政府はPalantir Technologiesをブラックリストに載せるよう国営機関に指示を出し始めたことが明らかになりました。





具体的には、スペイン産業投資公社(SEPI)が監督する企業に対し、Palantir Technologiesとの今後の契約を停止するよう指示しています。



この指示により、大手通信事業者であるテレフォニカ、情報技術・防衛・航空宇宙企業であるIndra Sistemas、造船会社のナバンティアといったスペインの大手企業が影響を受けることになると報じられました。





匿名の企業役員がニュースメディアのClash Reportに話した内容によると、スペイン政府は国家主権を危うくする可能性のある契約を防止するため、上場企業に対してPalantir Technologiesとの取引を停止する指令を通知したそうです。



これによりナバンティアとPalantir Technologiesによる「最終段階にあったプロジェクト」や、スペインの国家憲兵組織であるグアルディア・シビルとPalantir Technologiesの協力協定など、既に進められてきたいくつかのプロジェクトが中断を余儀なくされています。



スペイン政府はPalantir Technologiestとの取引を止めるよう、公的機関・国営企業・民間企業に通知していますが、これは法的な強制力を持つものではありません。また、スペインの統合軍事情報機関であるCIFASは、2023年にPalantir Technologiesと1650万ユーロ(約30億円)の契約を締結しています。ただし、この契約は2026年11月に終わりを迎える予定です。



なお、スペイン軍の陸軍参謀総長や海軍参謀総長を含む軍首脳部は、運用上の優位性を理由に、マルガリータ・ロブレス国防大臣に対しPalantir Technologiesとの契約更新を働きかけていますが、スペイン政府がPalantir Technologiesとスペイン軍の契約を更新するか否かは明らかになっていません。





Palantir Technologiesとの取引を止めているのはスペインだけではありません。2026年6月10日、フランスのセバスティアン・ルコルニュ首相は、Palantir Technologiesをフランスの競合企業であるChaosVisionに置き換えると発表しました。



French domestic spy agency ditches Palantir for local rival, PM says | Reuters

https://www.reuters.com/technology/france-invest-655-mln-ai-set-up-common-chatbot-all-state-services-2026-06-16/



ドイツ連邦軍のサイバー情報領域司令部を率いるトーマス・ダウム海軍中将も、2026年4月にアメリカの民間企業の従業員にドイツの国家軍事データベースへのアクセスを許可することは「到底考えられない」と明言し、ドイツ連邦軍がPalantir Technologiesと契約することはないと意思表明しました。



Germany 'rejects' Palantir's software that is considered the backbone of America's military, and for the same reason Europe has been saying 'No' to Microsoft, Google and Amazon

https://timesofindia.indiatimes.com/technology/technology-news/germany-rejects-palantirs-software-that-is-considered-the-backbone-of-americas-military-and-for-the-same-reason-europe-has-been-saying-no-to-microsoft-google-and-amazon/articleshow/131113105.cms



ヨーロッパでは近年、アメリカのテクノロジーへの依存が疑問視されており、アメリカ製のツールを自国製のツールやEU製のツールに置き換えることが盛んに検討されています。実際、フランス政府はZoom・Google Meet・Microsoft Teamsなどのアメリカ製のビデオ会議ツールを国産ツールに置き換える方針を打ち出しました。



フランス政府がZoom・Google Meet・Microsoft Teamsなどを国産ツールの「Visio」に乗り換える方針 - GIGAZINE





また、スペイン政府は司法盗聴(通信傍受)という極めて機密性の高いシステムに中国政府とのつながりが指摘される中国企業・Huaweiの機器を利用する契約を結んでいたとして、多くの批判を集めました。



これらの背景から、スペイン政府がPalantir Technologiesとの契約を取り止める方向にシフトした可能性は十分にあります。

