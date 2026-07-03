2026年07月03日 07時00分 ソフトウェア

Qualcomm製IoT機器向けLinuxが2.0に進化、AIカメラから産業用PCまで1つの基盤で開発可能に



2026年6月30日に、Qualcomm製IoT向けSoCを搭載した機器向けのLinuxソリューション「Qualcomm Linux 2.0」の一般提供が始まりました。Qualcomm Linux 2.0は2024年に発表されたQualcomm Linuxの大型アップデートに当たるもので、複数のSoCや製品で使える共通のLinux基盤、オープンな開発体制、本番環境を意識した構成を特徴としています。



Qualcomm Linux 2.0 now available – open, unified IoT development

https://www.qualcomm.com/developer/blog/2026/06/qualcomm-linux-2-now-available





IoT機器といっても工場のロボットから産業用のタッチパネルまで幅広い製品が存在しており、必要な機能は製品ごとに大きく異なります。製品ごとにOSやドライバーを個別に作り込むと、開発チームはチップや製品の数だけソフトウェアを管理する必要があり、セキュリティ修正を入れるだけでも多数の検証作業が発生し、大きな負担になります。



Qualcomm Linux 1.xではオープンソース中心のBaseと独自機能を含むCustomという2系統が別々に管理されており、カーネルやユーザー空間などを並行して保守する必要がありました。そこでQualcomm Linux 2.0では単一のソフトウェアスタック、単一のカーネル、単一のルートファイルシステムを採用しています。土台となる部分を共通化した上で、製品に必要な機能だけを追加する構成にすることで、複数の製品向けソフトウェアを同じ基盤から構成できるとのこと。





Qualcomm Linux 2.0の基盤にはLinux 6.18 LTSカーネルとYocto Project 6.0 Wrynoseが採用されています。Yocto Projectは組み込み機器向けLinuxを作るための仕組みで、スマートフォンやPCのような汎用OSをそのまま載せるのではなく、製品に必要な部品だけを組み合わせたLinuxイメージを作るために使われます。Qualcomm Linux 2.0ではハードウェアごとの起動や制御に必要な設定をまとめたBSPレイヤー「meta-qcom」がYocto Projectのベストプラクティスに沿ったQualcomm製プラットフォーム向けのBSPレイヤーとして用意されており、開発者はQualcomm製チップ向けの設定やレシピを使ってソフトウェアイメージを構築できます。



GitHub - qualcomm-linux/meta-qcom: OpenEmbedded/Yocto Project BSP layer for Qualcomm based platforms · GitHub

https://github.com/qualcomm-linux/meta-qcom





共通基盤だけでは製品ごとの性能を十分に引き出せない場合があるため、Qualcomm Linux 2.0では「オーバーレイ」という仕組みが用意されています。オーバーレイは、必要な機能を後から足せる部品のようなもので、たとえば映像解析を行うカメラならカメラやビジョン処理を追加し、ネットワーク機器なら不要な映像処理を持たない構成にできるというわけ。



AI処理や映像処理だけでなく、工場やロボットで重要になるリアルタイム性能も強化されています。リアルタイム性能とは「決められた時間内に安定して応答する性質」のことで、Qualcomm Linux 2.0ではLinux 6.18 LTS RTカーネルを通じてリアルタイム機能を標準で利用できるように設計されており、PREEMPT_RTパッチによる低遅延なスケジューリングや、Linux FoundationのRTテストスイートを使った検証が行われているとのこと。



さらに、IoT機器は設置後に何年も使われることが多く、出荷時に動けば終わりではありません。脆弱(ぜいじゃく)性対応、機能更新、アクセス制御、仮想化、OTAアップデートなどが必要になります。Qualcomm Linux 2.0ではSELinuxによる強制アクセス制御、OSTreeベースのOTA更新、セキュリティ強化、Docker、Kubernetes、KVMを含む仮想化関連のレイヤーが本番環境向けの部品として用意されました。また、Qualcomm LinuxのリリースはSoCの製品ライフサイクル全体に沿うよう設計されており、メジャーバージョン間でサポート期間を重ねることでサポート付きの移行パスを確保しています。





開発体制もQualcomm Linux 1.xから変わっています。Qualcomm Linux 2.0では基盤となるmeta-qcomがGitHubで公開され、開発ブランチやコード変更を自動で検証する公開CIを通じて変更を確認できるようになりました。meta-qcom-releasesリポジトリではqli-＜バージョン＞形式のタグに対応したロックファイルも提供されており、同じ構成を再現しやすくなっています。



対応プラットフォームはQCS6490、QCS5430、IQ-9シリーズ、IQ-8シリーズ、IQ-6シリーズなどで、Qualcomm Linux 2.0では産業用PC向けのIQ-Xシリーズも追加されています。QualcommはエッジAI、産業用コンピューティング、コスト重視のIoT機器など幅広い製品で同じ基盤を使えるようにする狙いを示しています。



Qualcomm Linux 2.0はGitHubで関連するソースコードやメタデータレイヤーが公開されています。Qualcomm Linux 2.1の開発もすでに進行中で、今後はオープンソースのブートフローやセキュアな実行環境を提供するOP-TEE統合などに取り組む予定とのことです。