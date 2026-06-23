2026年06月23日 16時04分 AI

複数の写真から3Dシーンを生成するAIモデル「ArtiFixer」をNVIDIAが発表、写真にない部分も生成処理で補完可能



NVIDIAが複数の写真から3Dシーンを生成できるAIモデル「ArtiFixer」を開発しました。ArtiFixerは動画生成AIのWan 2.1をベースに開発されており、参考画像に含まれていない部分を生成処理で補って高品質な3Dシーンを作り出すことができます。



ArtiFixer: Enhancing and Extending 3D Reconstruction with Auto-Regressive Diffusion Models

https://research.nvidia.com/labs/sil/projects/artifixer/



nvidia/ArtiFixer · Hugging Face

https://huggingface.co/nvidia/ArtiFixer





3D scene reconstruction works great until the camera never sees part of the scene.



ArtiFixer from NVIDIA Research is an open autoregressive model that fills in the missing geometry that other methods leave blank.#SIGGRAPH2026 paper, code + demo: https://t.co/D9PX2OzbZf pic.twitter.com/AGQicvVKkW — NVIDIA AI (@NVIDIAAI) June 22, 2026



複数枚の写真をもとに3Dシーンを生成する手法として「3Dガウススプラッティング」という技術の研究が進んでいますが、従来の3Dガウススプラッティングシステムには「シーンの一貫性を保てないことが多い」「写真に写っていない部分の表現が破綻してしまう」という問題が存在しています。ArtiFixerはWan 2.1をベースに開発された約169億パラメーターのAIモデルで、「写真に写っていない部分を生成して挿入する」という仕組みで3Dシーンの高品質化に成功しています。



ArtiFixerの学習は2段階に分かれて実施されており、第1段階では「写真に写っていない部分を生成して挿入する機能を持ったAIモデル」へとトレーニングされ、第2段階では「1つのフレームから数百のフレームを生成する自己回帰モデルへの蒸留」というトレーニングが実施されました。





ArtiFixerは以下の3種類が存在しています。



・自己回帰モデルによってビューを生成する「ArtiFixer」

・ArtiFixerの出力を3D表現に蒸留する「ArtiFixer3D」

・ArtiFixer3Dの結果に後処理として自己回帰モデルを適用する「ArtiFixer3D+」



以下の画像は左上が従来手法の「3DGUT」、右上が「ArtiFixer」、左下が「ArtiFixer3D」、右下が「ArtiFixer3D+」で生成した3Dシーンです。ArtiFixerはシャープなシーンを生成可能で、ArtiFixer3Dは一貫性が高いものの少しぼやけるのが特徴。ArtiFixer3D+はシャープかつ一貫性の高いシーンを生成できます。





「3DGUT」「GenFusion」「GSFixer」「ArtiFixer3D+」で生成したシーンの比較画像が以下。ArtiFixer3D+は他の手法と比べて非常に高品質な3Dシーンを生成できます。





オブジェクトが大量にある室内の写真からも高品質な3Dシーンを生成できます。

