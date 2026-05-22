2026年05月22日 13時15分 ソフトウェア

Firefoxがブラウザから電子工作デバイスを直接操作可能にする「Web Serial」をサポート



MozillaがウェブブラウザのFirefoxに、USB経由で接続した外部デバイスとウェブアプリが直接通信できる「Web Serial」のサポートを追加したことを発表しました。これによりマイクロコントローラーや開発ボード、3Dプリンタなどの各種電子工作デバイスをブラウザから直接制御できるようになります。



Announcing Web Serial Support in Firefox - Mozilla Hacks - the Web developer blog

https://hacks.mozilla.org/2026/05/web-serial-support-in-firefox/





Mozilla and Adafruit bring Web Serial workflows to Firefox

https://blog.mozilla.org/en/firefox/firefox-web-serial-adafruit/



Mozillaは2026年5月19日にウェブブラウザ「Firefox 151」の正式版を公開しました。Firefox 151では新タブページのデザイン刷新やPDFビューアーの機能が追加されたほか、開発者向けの更新としてシリアル通信対応のマイクロコントローラーや開発ボードをFirefoxから扱えるWeb Serial APIのサポートも追加されました。



「Firefox 151」正式版リリース、新タブページ刷新＆プライベートブラウジングのセッションをワンクリックで消去可能に - GIGAZINE





Web SerialはウェブサイトがJavaScriptを使用してシリアルデバイスとのデータ送受信を可能にするWeb APIです。「シリアル」とはコンピューターと機器の間でデータを少しずつ順番に送受信する通信方式のことで、USBポートに接続された機器の中にはOSから「シリアルポート(COMポート)」として認識されるものがあり、Bluetooth機器でもシリアル通信プロファイルを利用することで同様に扱われます。従来は、こうした機器を操作するには専用ソフトウェアやネイティブアプリをインストールする必要がありましたが、Web Serial APIを使うことでウェブページ上のJavaScriptからシリアルポートへ直接アクセスできるため、ブラウザだけでファームウェアの書き込みやセンサー制御、デバイス設定などを実行可能になります。



Mozillaはオープンソースハードウェアコミュニティの一つであるAdafruitと協力し、Web SerialをサポートするFirefoxでブラウザベースのハードウェア開発がどのようなものになるかをテストおよび検証しました。結果として、「FirefoxはWebテクノロジーを使用してハードウェアを直接操作したり、プログラミングしたりするための、より実用的なブラウザであることが分かりました」とMozillaは述べています。



実際に、MozillaのエンジニアであるAlex Franchuk氏が電子工作とウェブ編集を融合させたデバイス「Page Playground」を作成した様子が公開されています。Franchuk氏は「FirefoxでWeb Serialを試してみたところ、ブラウジング体験が『見るだけのもの』ではなく、自分の好みに合わせてカスタマイズできるものになったように感じられ、とても楽しかったです。また、将来どんなクールで面白くて便利な物理デバイスが登場するのか、とてもワクワクします。特別なドライバーやローカルソフトウェアをインストールせずに専用ハードウェアを使えるというのは、まさに解放感があります」と語りました。





また、Mozillaで電力消費量を測定するプロジェクトに取り組んできたFlorian Quèze氏は、Web Serialを使用して市販のUSB電力計から電力データを読み取りFirefoxに表示する「webserial-power-profiling」を作成しました。このツールのリポジトリはGitHubで公開されています。



GitHub - fqueze/webserial-power-profiling: Power profiling directly in the browser using WebSerial · GitHub

https://github.com/fqueze/webserial-power-profiling



ウェブプラットフォームがハードウェアデバイスへの読み書きを許可することには、セキュリティとプライバシーに関する明確な懸念があります。Web Serialではユーザーが明示的に許可するまでウェブサイトはシリアルポートにアクセスしたり、その情報を把握したりできないようになっています。アクセス権限はサイトごと、ポートごとに個別で管理されます。



Mozillaは「Web Serial対応デバイスは、ホビイスト、ハードウェアハッカー、教育用途、開発者の間で人気があり、幅広い用途で利用されています。Web Serialのサポートにより、Firefoxはこうしたプロジェクトにおいてより便利になります」と語りました。

