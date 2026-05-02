2026年05月02日 15時00分 レビュー

イラストも写真もドット絵に変換できるウェブアプリ「Sora’s Pixel Converter」



「Sora's Pixel Converter」はAmeniwa(あめにわ)氏が開発したドット絵変換ウェブアプリで、画像をドラッグ＆ドロップしてボタンをポチポチクリックするだけで印象深いドット絵を作成できます。面白そうだったので実際に使ってみました。



Sora's Pixel Converter - Retro Pixel Art Generator

https://pixel-converter.ameniwa.com/



Sora's Pixel ConverterにアクセスするとWindows 98などの旧型Windowsっぽい見た目の画面が表示されます。





今回は以下のイラストをドット絵に変換してみます。





イラストを黒いエリアにドラッグ＆ドロップ。





イラストが読み込まれ、ドット絵に変換されました。なお、画像処理はブラウザ上で実行されるので、画像がどこかにアップロードされることはありません。





左上の「SIZE」の欄でピクセルの粗さを変更できます。





「パレット」の欄に並んだパレットをクリックすると色を変更可能。





下部の「DOWNLOAD PNG」をクリックすると完成画像をダウンロードできます。





ダウンロードしたドット絵が以下。旧型Windowsのウィンドウ風フレームで囲まれています。





続いて、写真も入力してみます。





ゲームボーイカラーなどで無理やり写真を表示したときのような印象深いドット絵になりました。





「ダイアログ」のチェックボックスをクリックしてONに切り替えると、ドット絵の上にダイアログが表示されます。





「NAME」と「TEXT」の欄にテキストを入力するとダイアログの表示内容をカスタムできます。





完成したドット絵が以下。こんな感じに、Sora's Pixel Converterを使えばお気に入りの画像をドット絵に変換できるというわけです。





なお、右下でポケットに手を突っ込んでいるキャラクターには「空」という名前が付いていて、ユーザーの操作に合わせていろいろ話してくれます。空の詳細はAmeniwa氏の公式サイトで確認できます。

