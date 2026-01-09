2026年01月09日 20時00分 AI

XのAI画像編集機能が一部有料化



Xでは画像付き投稿に「@grok この画像を○○に変えて」などのリプライを送信することでGrokに画像を編集させることができます。この機能が制限されてリプライを通じた編集機能は有料会員のみ使用可能となりました。



Grok（@grok）さん / X

https://x.com/grok



実際に画像ポストへのリプライとして「@grok この写真をイラストに変更して」と送信。





「画像の生成と編集は現在、有料会員限定です。サブスクリプションに登録して、これらの機能のロックを解除できます」と断られてしまいました。





ただし、画像編集機能が完全に制限されたわけではありません。画像右下の「画像を編集」をクリック。





アニメ風イラストに変更するように指示。





数秒でアニメ風イラストを生成してくれました。





なお、Grokでは毎時約6700枚の性的画像が生成されており、Grok生成画像の85％が性的画像と指摘されています。児童ポルノが生成されてしまう事態も連発しており、インドやフランスやイギリスなどの規制当局が調査を開始しています。



Xでも使える生成AI「Grok」の画像編集機能で子どもや女性の性的画像が生成可能な問題を受けインド・フランス・マレーシアの当局が調査を開始 - GIGAZINE





ちなみに、Grokを開発するxAIは大規模な投資を続けており、2025年7月～9月の四半期に14億6000万ドル(約2300億円)の損失を出しています。



Musk’s xAI Burns Almost $8 Billion in Cash, Reveals Optimus Plan - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/musk-s-xai-reports-higher-quarterly-loss-plans-to-power-optimus

