街全体をスキャンして1億以上の3Dガウス分布からレンダリングした3Dモデルの実例がスゴい
複数の画像から3Dデータを作成する3Dガウススプラッティングを使って、街1つを丸ごと3Dモデル化した結果が公開されています。3Dモデル生成に使われたマシンはM2搭載MacBook Airで、約1億600万の3Dガウス分布から構成されています。
Real time rendering 106.4M Gaussian Splats in M2 MacBook Air without any preprocessing in AirVis Engine, I guess it's too much.— Arun Kurian (@AKurian001) November 7, 2025
Scan by @AndriiShramko pic.twitter.com/45zm9rkYMC
レンダリングした街の3Dモデルは以下から見ることができます。
Jastrzębia Góra 103M Splats by Andrii Shramko — splatter.app
https://splatter.app/s/lzs-xtl
上記のサイトを開くとこんな感じ。マウスをドラッグするとカメラの方向を、右クリックしながらマウスを動かすと視点の移動を変更できます。また、キーボードのW(前)・S(後ろ)・A(左)・D(右)・Q(上)・E(下)でより細かく視点を移動させることができます。
カメラを少し引いて、視点を建物の後ろに移動したところ。画像からレンダリングしているとは思えないほど精巧にできていることがわかります。
別の建物にめちゃくちゃ近づいてみたところ。画像からレンダリングしているので、テクスチャはやや荒いですが、屋根の形状や壁をはうダクト、駐車場に止まっている車もちゃんと立体的に再現されています。
カメラの角度を下げて、高台から街を見下ろした様子を再現。建物の高さや形状がしっかりとモデリングされており、臨場感があります。
カメラを思いっきり引いて街全体を画面に収めてみるとこんな感じ。
この街の3Dモデルは、3D空間を作ることができるアプリ「AirVis」とM2搭載MacBook Airで、アンドリー・シュラムコ氏が撮影した写真からレンダリングされたものです。
AirVisでスキャンとレンダリングを行うことで、周囲をその場で3Dモデルにすることが可能。
3D Scanning took a huge leap this year.— Arun Kurian (@AKurian001) December 10, 2025
Below scans took less than a minute each, using just a phone.
Scanned and Viewed with AirVis App https://t.co/lxb9BmdFrd pic.twitter.com/khnDcoykHa
World Labsで作成した3Dワールドを、Apple Vision ProやMeta Quest 3などを使ってAirVisで探索することもできるそうです。
Recreating the world of Avatar in just a few minutes.— Arun Kurian (@AKurian001) December 11, 2025
Made using WorldLabs.
Viewed in AirVis app
Apple: https://t.co/lxb9BmdFrd
Android: https://t.co/BaDvGZ2p45
Quest: https://t.co/jDXjAD9786 pic.twitter.com/OrxTgrIlwT
・関連記事
無料で東京23区の3Dデータをブラウザで見られる「東京都デジタルツイン3Dビューア」を東京都が公開中 - GIGAZINE
1枚の写真から目的の人間や物体だけを切り抜いて3Dモデル化できるAI「SAM 3D Body」＆「SAM 3D Objects」をMetaが公開 - GIGAZINE
AIでBlenderの3Dアセットを作成・編集するPythonコードを生成できる「LL3M」 - GIGAZINE
自分で3DCGアニメを作れる体験会に参加してきたレポート、Unityを操作してカメラワークを自由に設定可能【マチ★アソビ vol.28】 - GIGAZINE
画像や動画から主要な3D情報を爆速で自動抽出できる「VGGT」が登場、カメラパラメータ・ポイントマップ・深度マップ・3Dポイントトラックなど - GIGAZINE
テキストや画像から高精度な3Dアセットを作り出すAIシステム「Hunyuan3D 2.0」をTencentがオープンソースで公開 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Amazing example of a 3D model rendered f….