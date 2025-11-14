ハードウェア

ロシアの人型ロボット「AIDOL」がお披露目イベントで大転倒し黒い布で覆われる


ロシアのロボット企業「AIDOL」がロシア初とアピールする歩行可能人型ロボット「AIDOL」のお披露目イベントをモスクワで実施しました。ところが、AIDOLはステージに登場してから数秒後に転倒してしまいました。

Мобильный Репортер
https://www.mobrep.ru/reports/143616

Упавшего во время показа робота Aidol пообещали совершенствовать
https://tass.ru/ekonomika/25602395

Russia’s first autonomous humanoid robot falls on debut • The Register
https://www.theregister.com/2025/11/13/aidol_russia_robot_fail/

AIDOLの全体像が以下。人間を模したデザインで、稼働式の腕や脚が付いています。


AIDOLの公式ページでは時速6kmで歩行可能であることや、10kgの荷物を運べることがアピールされています。


また、指を器用に動かして物を仕分けることも可能。


公式ページに掲載されている動画には補助器具にサポートされながら歩く姿も映っています。


モスクワでのお披露目イベントの様子を記録した動画が以下。

Russian robot falls on stage seconds after unveiling - YouTube


AIDOLがゆっくり歩いてステージ上に現れます。


バランスを崩すAIDOL。


グラリと前に倒れ込みます。


姿勢を戻すことはできず、そのまま転倒。


スタッフがAIDOLの動作を停止させました。


背中側に引き起こし用のハンドルがあるようです。


2人がかりでAIDOLを引き起こします。


別のスタッフが黒い布でステージを覆おうとします。


かなり急いでいたようで、布がねじれていました。


覆い隠されるステージ。


別の位置から撮影した動画もあります。会場ではロッキーのテーマが流れていたようです。


なお、AIDOLはお披露目イベントで転倒した歩行版AIDOL(右)のほかに、腕や脚を搭載していないデスクトップ版AIDOL(左)も開発しています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
第3世代人型ロボット「Figure 03」が登場、ちゃんといろんな家事をこなせることを示すデモ動画あり - GIGAZINE

アイアンマンや鉄腕アトムっぽく空を飛ぶ人型災害対応ロボット「iRonCub3」 - GIGAZINE

Metaが秘密裏に取り組む人型ロボット「Metabot」で大きな賭けに出ているとの指摘、「ライセンス供与」で影響力を強める構想か - GIGAZINE

激安87万円のAI搭載ヒト型ロボット「Unitree R1」を中国企業が発表、側転も逆立ち歩きも回し蹴りも可能 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画,   ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Russian humanoid robot 'AIDOL' falls ove….