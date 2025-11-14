2025年11月14日 12時30分 ハードウェア

ロシアの人型ロボット「AIDOL」がお披露目イベントで大転倒し黒い布で覆われる



ロシアのロボット企業「AIDOL」がロシア初とアピールする歩行可能人型ロボット「AIDOL」のお披露目イベントをモスクワで実施しました。ところが、AIDOLはステージに登場してから数秒後に転倒してしまいました。



AIDOLの全体像が以下。人間を模したデザインで、稼働式の腕や脚が付いています。





AIDOLの公式ページでは時速6kmで歩行可能であることや、10kgの荷物を運べることがアピールされています。





また、指を器用に動かして物を仕分けることも可能。





公式ページに掲載されている動画には補助器具にサポートされながら歩く姿も映っています。





モスクワでのお披露目イベントの様子を記録した動画が以下。



Russian robot falls on stage seconds after unveiling - YouTube





AIDOLがゆっくり歩いてステージ上に現れます。





バランスを崩すAIDOL。





グラリと前に倒れ込みます。





姿勢を戻すことはできず、そのまま転倒。





スタッフがAIDOLの動作を停止させました。





背中側に引き起こし用のハンドルがあるようです。





2人がかりでAIDOLを引き起こします。





別のスタッフが黒い布でステージを覆おうとします。





かなり急いでいたようで、布がねじれていました。





覆い隠されるステージ。





別の位置から撮影した動画もあります。会場ではロッキーのテーマが流れていたようです。



なお、AIDOLはお披露目イベントで転倒した歩行版AIDOL(右)のほかに、腕や脚を搭載していないデスクトップ版AIDOL(左)も開発しています。

