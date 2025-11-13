2025年11月13日 08時00分 メモ

ステッカーで埋め尽くされたノートPCの天板写真いろいろ



「ノートPCに貼られたステッカーは単なる装飾ではなく自己表現の一種」と考えるハッカーで書店店主でもあったというジャック・ガンギ氏が、人々の自慢の天板写真を「stickertop.art」で公開しています。



https://stickertop.art/main/





サイトはギャラリー形式になっていて、それぞれの画像はクリックすると前面に大きく表示されます。なお、画像に対する説明文はないため、使用者は誰なのか、どれぐらいの期間でこうなったのかといった情報はありません。



DELLのノートPCに控えめに貼られたステッカーたち。かなり年季の入った端末で、ロゴのそばに『パウ・パトロール』のステッカーが目立っています。





Appleロゴがまるでアークリアクターのように腹部で光っています。





きれいにスペースを空けてステッカーを並べて貼ってあるPC。





Appleロゴを残しつつ、周囲にいろんなステッカーを配置。





重なりつつも整然とステッカーを貼っている例も。





カラー天板だとアート力が上がる気がします。





ThinkPadに大きく「武」の一文字。





少し昔のLet'snoteは天板が立体構造になっていたので、ステッカーを貼るには不向きでした。





モノトーンのステッカーを大量に重ねているのでカラーのステッカーがとても映えます。

