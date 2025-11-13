ステッカーで埋め尽くされたノートPCの天板写真いろいろ
「ノートPCに貼られたステッカーは単なる装飾ではなく自己表現の一種」と考えるハッカーで書店店主でもあったというジャック・ガンギ氏が、人々の自慢の天板写真を「stickertop.art」で公開しています。
サイトはギャラリー形式になっていて、それぞれの画像はクリックすると前面に大きく表示されます。なお、画像に対する説明文はないため、使用者は誰なのか、どれぐらいの期間でこうなったのかといった情報はありません。
DELLのノートPCに控えめに貼られたステッカーたち。かなり年季の入った端末で、ロゴのそばに『パウ・パトロール』のステッカーが目立っています。
Appleロゴがまるでアークリアクターのように腹部で光っています。
きれいにスペースを空けてステッカーを並べて貼ってあるPC。
Appleロゴを残しつつ、周囲にいろんなステッカーを配置。
重なりつつも整然とステッカーを貼っている例も。
カラー天板だとアート力が上がる気がします。
ThinkPadに大きく「武」の一文字。
少し昔のLet'snoteは天板が立体構造になっていたので、ステッカーを貼るには不向きでした。
モノトーンのステッカーを大量に重ねているのでカラーのステッカーがとても映えます。
