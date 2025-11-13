2025年11月13日 20時00分 ソフトウェア

初代Macintoshに搭載された計算機のデザインはスティーブ・ジョブズが設計した



1984年にApple Computerから発売されたMacintosh 128Kには、Mac OSの最初期バージョンであるSystem 1.0が搭載されていました。このSystem 1.0には、デスクトップ上で使用できる「計算機」アプリが搭載されていたのですが、この計算機をデザインしたのはAppleの共同創業者であるスティーブ・ジョブズ氏だといわれています。



Folklore.org: Calculator Construction Set

https://www.folklore.org/Calculator_Construction_Set.html



Original Mac calculator design came from letting Steve Jobs play with menus for 10 minutes - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2025/11/original-mac-calculators-design-came-from-letting-steve-jobs-play-with-sliders-for-ten-minutes/



Apple8人目の社員であるクリス・エスピノーサ氏は、Appleがまだジョブズ氏の実家のガレージにあった頃、バイトしていたPC販売店でジョブズ氏と意気投合し、1976年にわずか14歳という若さで入社しました。エスピノーサ氏は記事作成時点でもまだAppleに勤務しており、Appleで最長の勤続年数を誇る社員として知られています。



by Meredith Espinosa



高校や大学に通いながらApple IIのリファレンスマニュアル執筆などに携わったエスピノーサ氏は、ジョブズ氏から「学校にはいつでも戻れるが、Macintoshの開発に携わるチャンスは今しかない」と説得され、1981年にカリフォルニア大学バークレー校を中途退学。AppleでMacintoshのドキュメンテーション担当マネージャーに就任し、Mac OSの描画APIであるQuickDrawのドキュメントを作成することとなりました。



このドキュメント作成の上で、当時はまだ実装されていなかった「デスクアクセサリ」というアイデアにワクワクしたエスピノーサ氏はデモプログラムとして、計算機を開発したとのこと。試行錯誤の果てに計算機が完成させたエスピノーサ氏は、ジョブズ氏にできたばかりの計算機アプリを見せに行きました。



しかし、ジョブズ氏は「まあ、手始めとしては悪くない。だが、基本的には全然ダメだ。背景色が暗すぎるし、線の太さが間違っている箇所があるし、ボタンも大きすぎる」と評価し、修正を命じました。エスピノーサ氏はジョブズ氏が納得するまで修正すると述べ、デザインを手直ししては何度もジョブズ氏に見せたそうですが、そのたびに新たな欠点を指摘され続けたそうです。





そこで、エスピノーサ氏は計算機の新しいバージョンを見せるのではなく、「the Steve Jobs Roll Your Own Calculator Construction Set(スティーブ・ジョブズ専用・自分だけの計算機構築セット)」というプログラムを用意することにしました。



このプログラムでは、計算機のグラフィック属性がパラメータ化され、線の太さやボタンのサイズ、背景パターンなどを自由に選択できるようになっていました。ジョブズ氏はエスピノーサ氏が持参したプログラムを見ると、すぐにパラメータをいじり始めました。ジョブズ氏は10分ほどプログラムを操作し、計算機はやがてジョブズ氏の気に入ったデザインに落ち着いたとのこと。





このデザインはほぼそのままSystem 1.0に採用され、1984年にリリースされてから2001年にApple がMac OS 9の開発を終了するまで、Mac OSに搭載されました。

