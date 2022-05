Appleの革新的過ぎたPDA「Newton」生誕30周年、その開発秘話とは？

そして、Newtonの目玉となる機能が、付属のプラスチック製スタイラスによる手書き入力が可能というもの。ただし、この手書き認識は初期型だとうまく機能しなかったため、まともにメモが取れなかったそうです。アニメ「ザ・シンプソンズ」では「Beat up Martin」と書き込むと「Eat up Martha」と入力されるという場面が描かれ、Newtonの手書き入力精度のひどさがネタにされました。

2022年05月31日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

