「イスを占拠するネコをイライラさせてイスからどかすスピードラン」に挑戦するYouTubeチャンネルが登場



YouTubeチャンネルのGulliverは、飼いネコの「ガリバー」の動画を投稿しています。そんなYouTubeチャンネルの中で、飼い主のイスを占拠してくるガリバーをイスからどかすスピードランが実施されており、ガリバーと飼い主の戦いを見ることができます。



Annoying My Cat Until He Gives Up Chair Speedrun (PR) attempt 90 - YouTube





Gulliverチャンネルの最も古い投稿は「文字通り1分35秒はネコをイライラさせるだけ」というもので、ガリバーの前で指を振ったりオモチャを近づけたりして、ガリバーがイライラしたように反応する様子を撮影しています。そこから派生して、 2025年2月には「ネコがイスを離れるまでイライラさせるスピードランany％(WR)」というムービーが投稿されました。以前にも「ネコが椅子を放棄するまでイライラさせる」という動画はありましたが、そこにタイマーを配置してスピードラン形式にしています。なお、「any％」というのはゲームのスピードランで使われる用語で、ゲームのアイテムやステージの要素を全て回収してクリアする「100％」ではなく、とにかくゲームの達成率を気にせず最速でクリアするというレギュレーションです。



annoying my cat until he gives up the chair speedrun any% (WR) - YouTube





ムービーでは、イスをくるっと回したらガリバーが占拠していました。





むりやりイスからどかすのではなく、なでまわしたり腕を近づけて格闘させたりしてイスを放棄させようとしますが、ガリバーも上半身は暴れながらも脚はぐっとふんばってイスから離れません。





初回の記録は26秒29。飼い主の手にかみつこうとした勢いで降りていきました。





そして約1週間後には、any％ではなく100％のスピードランも投稿されました。ここの100％とは、「ガリバーにひっかかれる」「ガリバーと握手する」などあらかじめ決めたミッションをすべてクリアした上で、同じようにイスからどかすバトルをします。このときの記録は1分6秒23。



annoying my cat until he gives up the chair speedrun 100% (WR) - YouTube





なお、スピードランには失敗パターンもあります。以下のムービーでは、ガリバーをイスから離れさせる100％スピードランに再挑戦しています。



annoying my cat until he gives up the chair speedrun 100% (FAILED WR) - YouTube





しかし、対戦中に腕をぎゅっとつかまれて行動不可になってしまったため、ガリバーの勝利。





記事作成時点で最速の記録は、以下の「ネコにおやつを与えて椅子から離れさせるスピードラン(100％)」です。レギュレーションが違うため、以前の100％スピードランとは単純に比較できませんが、おやつを食べ終わったガリバーがすぐにイスから降りたことで、16秒08というany％すらも大幅に塗り替える記録がでています。



bribing my cat with treats until he gives up the chair speed run 100% (wr) - YouTube





また、「ベッドから離れるまで人間をイライラさせるスピードラン(100％)」のように、ガリバーから反撃を受けることもある様子。



Annoying my human until he gives up the bed speedrun 100% (WR) - YouTube





チャンネルでは他にも、ガリバーとのバトルステージをベッドや廊下に移したもの、スピードラン業界のミームをパロディしたもの、シンプルにガリバーとおさんぽに行くほほえましいムービーなどを見ることができます。

