Xperia 10 VII用純正カバー「Style Cover for Xperia 10 VII」はカメラの出っ張りもツライチになるビッタビタのフィット感



「Xperia 10 VII」には純正カバー「Style Cover for Xperia 10 VII」が用意されています。スマートフォンのカバーにはサードパーティー製で使い勝手のいいものも多数ありますが、この純正カバーはこれぞシンデレラフィットという遊びほぼゼロ設計で、ちゃんとレンズ周辺もツライチ処理になって見た目もよしというカバーになっていました。



外箱はこんな感じ。





箱を引き出すと下半分がクリアなケースが姿を現しました。カラーは本体色に合わせて3色展開。





箱から出して、裏返して置いてみました。背面は硬質なポリカーボネート、側面は少しソフトな熱可塑性ポリウレタンを使用しています。ポリカーボネートは透明感が長持ちするよう設計されているとのこと。





チャコールブラックのXperia 10 VIIに取り付けてみました。周囲は1mm単位で盛り上がっており、画面を下にして置いたとしても、直接机などに触れることはないようになっています。





背面側はこんな感じ。本体色と同色なので、どのあたりまでがクリアなのかはメモや写真などを挟まない限りぱっと見ではわかりません。





Xperia 10 VIIのレンズ回りはおよそ2mmほど出っ張った構造になっていますが、Style Coverを取り付けると完全にフラットなツライチになります。





机などに置いたときにガタガタすることはありません。





本体に取り付けたときの重量は200g。





あまりにもフィット感が高いため、外すときは四隅をなんとかひねりはがすような感じになります。





「Style Cover for Xperia 10 VII」はソニーストアでは税込4378円で販売。



Amazonでは記事作成時点では品切れとなっていました。



Amazon.co.jp: ソニー純正 国内正規品 ケース カバー Xperia 10 VII SO-52F SOG16 XQ-FE44 専用 Style Cover for Xperia ターコイズ XQZ-CBFE/LJPCX : 家電＆カメラ

