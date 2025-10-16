2025年10月16日 12時10分 サイエンス

AIをよく使う人はナルシシズムやサイコパシーなど「ダークな性格特性」を持っている傾向が強いことが判明



近年は教育分野や仕事、エンターテインメント分野におけるAIの利用が注目を集めています。合計1400万件を超えるウェブサイト訪問データを分析した研究では、AIを頻繁に利用する人は自己愛症(ナルシシズム)や権謀術数主義(マキャベリズム)、精神病質(サイコパシー)といった性格特性である「ダークトライアド」を持つ傾向が強いことが判明しました。



Evaluating Artificial Intelligence Use and Its Psychological Correlates via Months of Web-Browsing Data | Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking

https://www.liebertpub.com/doi/10.1177/21522715251379987





Most people rarely use AI, and dark personality traits predict who uses it more

https://www.psypost.org/most-people-rarely-use-ai-and-dark-personality-traits-predict-who-uses-it-more/



被験者に対してAIの利用状況やAIへの見解について尋ねた研究は数多く行われてきましたが、自己申告による使用状況の報告は信頼性に欠けることが多く、特に新しいテクノロジーに関しては誤った判断や記憶の間違いが頻繁に発生するとのこと。そこで、カリフォルニア大学デービス校の博士課程に在籍するエミリー・マッキンリー氏らの研究チームは、人々のウェブ閲覧履歴を使ってAIの使用状況を客観的に測定する研究を行いました。



マッキンリー氏は、「ChatGPTのようなツールに対する懸念や期待が広がっているにもかかわらず、実際の利用パターンに関する基本的な理解はほとんどありませんでした。私たちはAIの利用頻度だけでなく、AIを受け入れた人々の心理的プロファイルや、AIが彼らのより広範なデジタル行動にどのように統合されているかを調べて、実際に何が起こっているのかを測定したいと考えました」と述べています。





今回の研究では、「2つの大学に在籍する499人の大学生から収集したデータ」と「一般市民455人から収集したデータ」がそれぞれ用いられました。いずれの調査でも、被験者は最大90日間のウェブ閲覧履歴を共有しましたが、必要なデータのエクスポートにはGoogle Chromeが必要だったため、被験者はChromeユーザーに限定されたとのこと。また、被験者は性格特性やAIへの態度、人口統計学的特徴を測定するアンケートにも回答しました。



研究チームはChatGPTやMicrosoft Copilotといった著名なAIウェブサイトのリストを用いて、どのブラウザ訪問がAIに関連したものかを特定しました。その他のウェブサイトについても、大規模言語モデルを用いたコンテンツ分類システムを用いてAI関連の訪問かどうかを判断し、「AI関連ウェブサイトへの訪問が全体の閲覧数に占める割合」「AIの使用前後でどのようなウェブサイトを訪問したか」「AIの使用と関連する心理的特定」について分析しました。







この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

