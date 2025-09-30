2025年09月30日 11時25分 ネットサービス

YouTubeがトランプ大統領のアカウント凍結をめぐる訴訟で和解金36億円支払いへ



2021年1月の連邦議会議事堂乱入事件を受ける形でYouTubeアカウントを凍結されたドナルド・トランプ大統領が不服を訴えていた訴訟で、YouTubeの親会社・Alphabetがトランプ大統領側に2450万ドル(約36億円)の和解金を支払うことに同意しました。



Exclusive | YouTube to Pay $24.5 Million to Settle Lawsuit Brought by Trump - WSJ

https://www.wsj.com/us-news/law/youtube-to-pay-24-5-million-to-settle-lawsuit-brought-by-trump-808f6823



YouTube settles Trump’s Jan. 6 lawsuit for $24 million : NPR

https://www.npr.org/2025/09/29/nx-s1-5557371/youtube-trump-lawsuit-settlement



Alphabet will pay $22 million to settle President Trump’s YouTube lawsuit

https://www.engadget.com/big-tech/alphabet-will-pay-22-million-to-settle-president-trumps-youtube-lawsuit-234611643.html



2020年10月に実施された大統領選挙は民主党候補のジョー・バイデン氏が勝利しましたが、投票結果は僅差で、2021年1月に選挙結果を確定させるための上下両院合同会議が開催されました。この会議が開催されていた連邦議会議事堂に、バイデン氏に敗北したトランプ大統領の支持者らが乱入、1人が撃たれて死亡する事件が発生しています。



アメリカの連邦議会議事堂にトランプ氏支持者らが侵入し女性1名が撃たれて死亡した事件の現場ムービー - GIGAZINE





このとき、トランプ大統領は支持者らをあおるような投稿を行ったとして、YouTubeを含む各種SNSから締め出しを食らいました。



YouTubeがドナルド・トランプ氏のアカウント凍結をさらに延長 - GIGAZINE





トランプ大統領は「これらの措置で検閲の被害を受けた」と主張して、SNSを運営する各社を提訴。



2025年に入り、Xが約1000万ドル(約15億円)、Metaが2500万ドル(約37億円)を支払って問題を解決しており、Alphabetもこれに続いた形です。





なお、和解金は国立公園局の非営利パートナー・Trust for the National Mallに支払われ、トランプ大統領がホワイトハウスに建設中のボールルームの費用に充てられます。すでに、Metaから支払われた和解金も建設に充てられています。



ちなみに、この件とは別に、2024年のアメリカ大統領選の民主党候補だったカマラ・ハリス氏のインタビューを編集して「大衆を混乱させ、欺き、惑わせた」として、インタビューを放送したCBSの親会社・パラマウントもトランプ大統領に訴えられ、1600万ドル(約24億円)の和解金を支払っています。

