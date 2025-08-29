2025年08月29日 16時46分 動画

無料で見られるPythonのドキュメンタリー映像「Python: The Documentary | An origin story」がYouTubeで配信中



プログラミング言語「Python」を題材にしたドキュメンタリー映像「Python: The Documentary | An origin story」が2025年8月29日(金)、YouTubeで公開されました。誰でも無料で視聴可能です。



このドキュメンタリーは主要なオープンソース言語の歴史を記録するため活動しているCult.Repoが制作したもので、公開に先立ち、2025年7月に開催された世界最大級のPythonのカンファレンス「EuroPython」で20分に編集された特別版が上映されました。



アイダ・ベクトル監督は作品を作るにあたって、1年にわたり多くの関係者のインタビューを行っており、「私たちが注いだ時間と努力を(観客が)評価してくれることを願っています」とコメントしています。



インタビュー対象者は、Pythonの生みの親であるグイド・ヴァンロッサム氏をはじめ、多数。





Python初期から開発に貢献してきたケン・マンハイマー氏。なお、ヴァンロッサム氏やLinuxコミュニティのリーナス・トーバルズ氏などを指して用いられる称号「優しい終身の独裁者(BDFL)」は、マンハイマー氏がヴァンロッサム氏に対して用いたのが初出だそうです。





Python Software Foundationのディレクター、ジェシカ・マッケラー氏。





JetBrainsのデベロッパー・アドボカシーを務めるポール・エヴェリット氏。





Pythonのコア開発者の1人、ベンジャミン・ピーターソン氏。





Python初期メンバーのブレット・キャノン氏。





古くからPythonコア開発者のバリー・ワルソー氏。





Pythonに影響を与えたプログラミング言語・ABCの共同デザイナーであるスティーブン・ペンバートン氏。





ABCの開発者であり、ヴァンロッサム氏のメンターだったランバート・マーテンス氏。





多くの証言をもとに、Pythonの源流から誕生、そして世界に広がっていく経緯を追跡した映像となっています。

