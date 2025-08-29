2025年08月29日 17時00分 試食

ハチミツの甘さの中にほんのりショウガの辛さがあって飲みやすいサントリーの薬膳ブランドドリンク「薬膳好日ジンジャー＆ソーダ」試飲レビュー



サントリーは新しく薬膳専門ブランドの「薬膳好日(やくぜんこうじつ)」を立ち上げました。シリーズ第1弾として2025年9月2日から発売する「薬膳好日ジンジャー＆ソーダ」を一足早く飲むことができたため、どのようなドリンクなのか味わってみました。



薬膳好日ジンジャー＆ソーダ 390mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー

https://products.suntory.co.jp/d/45989896/



薬膳好日ジンジャー＆ソーダは390mlのペットボトル飲料です。





ラベルには「薬膳好日」のロゴがあります。





薬膳好日ジンジャー＆ソーダは、薬膳の基本と言われる「酸・苦・甘・辛・鹼(かん・塩味)」の「五味」の思想に基づいて、素材をバランス良く配合しているそうです。また、薬膳好日シリーズの第1弾であるため、「No.1」と表記されています。





栄養成分表示は以下の通りで、100mlあたり45kcalのため1本390mlあたり175.5kcal。果汁10％未満のドリンクで、原材料はりんご、レモン、はちみつ、ショウガエキス、高麗人参エキスなど。





コップに注いでみました。匂いはハチミツが強く感じられ、薬膳の薬っぽい嫌な感じはありません。





ショウガの辛さがハチミツと果汁の甘さでまろやかに包まれた飲みやすい炭酸飲料です。レモンとリンゴのほのかな酸味とハチミツの甘さ、ショウガの香りと辛さをじっくり味わえる品で、コップ1杯ほど飲むと喉のあたりがぽかぽかしてくる感覚がありました。甘い味わいをベースとしつつもちょっとした辛さとショウガの香りがある大人向けドリンクで、手軽に薬膳っぽさを味わえます。





「薬膳好日ジンジャー＆ソーダ」は2025年9月2日発売で、390mlのペットボトル1本が税抜190円。Amazonでも24本セットが注文可能で、1本当たり税込み168円です。



Amazon.co.jp: サントリー 薬膳好日 ジンジャー＆ソーダ 炭酸飲料 390ml×24本 : 食品・飲料・お酒

