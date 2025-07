「学園アイドルマスター」の天才少女・篠澤広がキャストドール化、実物をワンフェス2025[夏]に見に行ってみた

・関連記事

GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください!」 - GIGAZINE



ワンダーフェスティバル 2025[夏]全記事一覧まとめ - GIGAZINE



あの「ローゼンメイデン」の水銀燈がキャストドール化、真紅と並んでその尊さと美しさにあなたはまきますか?まきませんか? - GIGAZINE



アイドル衣装からコンビニコロッケまで自由に着飾る美少女ドールたちをワンフェス2020[冬]で見てきました - GIGAZINE



衣装やウィッグを自由におめかしして自分だけの美少女・美少年をプロデュースできるドールの世界をワンフェス2018[冬]でのぞいてきた - GIGAZINE

2025年07月27日 10時30分00秒 in 取材, デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article 'Gakuen Idolmaster' genius girl Hiro Shi….