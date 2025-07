『サイボーグ009』の新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』制作が決定

・関連記事

「世界一多作な漫画家」石ノ森章太郎の作品を納めた巨大な本棚 in TAF2009 - GIGAZINE



永井豪&湯浅政明監督に「DEVILMAN crybaby」についてインタビュー、「デビルマンの本質を押さえたものになった」と太鼓判 - GIGAZINE



復興×ポケモンGO(Pokémon GO)でラプラスが出まくっている石巻に行ってきた - GIGAZINE



2025年07月19日 20時30分00秒 in アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Production of new Cyborg 009 anime 'Cybo….