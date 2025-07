チャットAI「Grok」が2025年7月12日以降に納車されるテスラ車に標準搭載されることが判明、既存車両にもアップデートで対応

Hey @Tesla_Optimus … @grok wants to know if you’re free tonight pic.twitter.com/xXfSkg8M22

Grok | Tesla Support https://www.tesla.com/support/articles/grok#privacy Tesla debuts hands-free Grok AI with update 2025.26: What you need to know https://www.teslarati.com/tesla-debuts-grok-ai-update-2025-26-what-you-need-to-know/ テスラは、7月12日以降に納車されるすべてのテスラ車に対し、xAIが開発したチャットAIのGrokを標準搭載すると発表しました。テスラ関連メディアのTeslaratiは、「この機能はイーロン・マスク氏のAIスタートアップとテスラの消費者向け製品ラインナップにおける、これまでで最も直接的な統合です。これによりドライバーは、運転中にハンズフリーでチャット形式のコンパニオンにアクセスできます」と述べています。

2025年07月14日 11時32分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 乗り物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article It has been revealed that the chat AI 'G….