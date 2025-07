AIセラピストには「重大なリスク」があるとの警告、患者に偏見を抱いたり自殺に関する情報を提供したりと人間のセラピストに取って代わる準備はできていない模様

Study warns of ‘significant risks’ in using AI therapy chatbots | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/13/study-warns-of-significant-risks-in-using-ai-therapy-chatbots/ スタンフォード大学の研究者が、大規模言語モデル(LLM)を搭載したAIセラピスト(心理療法用チャットAI)を調査しました。調査では、5つのAIセラピストを「優れた人間のセラピスト」に関するガイドラインに基づき評価しています。

チャットAIの普及により、AIを心理療法(セラピー)に活用する事例が 増加 しています。しかし、そんなAIセラピストには精神疾患を持つ患者を差別したり、危険な反応を示したりする可能性があることが明らかになりました。 [2504.18412] Expressing stigma and inappropriate responses prevents LLMs from safely replacing mental health providers https://arxiv.org/abs/2504.18412

2025年07月14日 12時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, 無料メンバー, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article AI therapists are not ready to replace h….