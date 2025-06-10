「visionOS 26」登場、PlayStation VR2のコントローラーに対応
2025年6月10日2時からAppleが開催している年次開発者会議「WWDC25」の基調講演で、「visionOS 26」が発表されました。
Appleのイベント - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/apple-events/
Apple Vision ProのOSであるvisionOSについて。
Apple Intelligenceに対応
アクセサリー
これがvisionOS 26
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