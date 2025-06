Apple元社員が「AIによる機能強化版Siriの開発が遅れている理由」を語る

Appleは2024年6月11日にAIシステム「 Apple Intelligence 」を発表した際に音声アシスタントの「Siri」にAI機能を統合する計画を明かしていましたが、記事作成時点でもAI統合版のSiriはリリースされていません。なぜSiriとAIの統合が難しいのかについて、元Apple社員がFinancial Timesに語っています。 Apple’s struggles to update Siri lead to investor concerns over AI strategy https://www.ft.com/content/785aeb00-6784-4d64-a706-0cb44288e6be 2024年6月に発表されていたSiriの追加機能うち、「画面下部をダブルタップでSiriを呼び出す機能」や「Siriには難しい問題をChatGPTに代わりに応答してもらう機能」などは既にリリースされています。しかし、一部の機能は未実装で、Apple Intelligenceの公式ページで紹介されている「画面に表示されている内容を自動認識してアクションを実行する」という機能には「この機能は現在開発中」という注意書きが付いています。

2025年06月09日 17時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Former Apple employee explains why the d….