ついに終了するPocketからの移行候補まとめ、Pocketのデータをインポートできてページ保存が引き続き可能なサービスは？

Pocket CSV to DoubleMemory Importer https://doublememory.com/posts/tools/pocket/ Pocketからエクスポートしたファイルを、上記の「Pocket CSV to DoubleMemory Importer」でDoubleMemoryにインポートできる形式に変換可能。ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、開発者がPocket終了の報を受けて急きょインポートするための仕組みを 導入 したことを明らかにしています。なお、DoubleMemoryの有料機能は開発中で、記事作成時点では全機能を無料で利用可能となっています。

Pocketのリンクデータをエクスポートする方法は、以下のページにまとめられています。手順は簡単で、Pocketの「アカウント」にある「オプション」から「エクスポート」を選択し、「HTMLファイルをエクスポート」のボタンをクリックすれば、生成されたHTMLファイルのリンクが登録しているメールアドレスに送信されます。 How to export your Pocket saves | Pocket Help https://support.mozilla.org/en-US/kb/exporting-your-pocket-list そして、移行先候補が以下。 ◆Raindrop.io Raindrop.io はブックマークアプリで、リンクや画像、動画などのコンテンツをさまざまなブラウザやデバイスから保存し、管理できます。データはAmazon Web Servicesのサーバーに保存され、いつでも再表示可能。このRaindrop.ioにはPocketのデータをインポートすることが可能です。Raindrop.ioはデスクトップアプリのほか、 Chrome ・ Firefox ・ Edge 向けの拡張機能、 iOS ・ Android 向けのスマートフォンアプリが用意されています。 Pocket Integrations — Raindrop.io https://raindrop.io/integrations/pocket

2025年05月23日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

