YouTubeの動画がどれも同じように見える現象は生物の進化と同じ仕組み

・関連記事

YouTubeをアルゴリズムが支配する前はどのようにおすすめ動画が紹介されていたのか? - GIGAZINE



YouTubeの「低く評価」や「興味なし」ボタンはほとんど機能していないという調査結果 - GIGAZINE



「YouTubeショートのアルゴリズムが普通の動画のアルゴリズムとどう違うのか」「再生回数として何がカウントされるのか」など、ショート動画のクリエイターをガイドするための洞察をYouTube公式が公開 - GIGAZINE



Googleの検索アルゴリズムに関する内部文書が流出、Chromeのデータをページランク付けに利用するなどGoogleのウソが明らかに - GIGAZINE



生物の進化は決して後戻りしないと専門家、一見すると進化が逆行したように見える「退行進化」とは? - GIGAZINE

2024年07月08日 07時00分00秒 in ネットサービス, 生き物, 動画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.