2024年07月04日 12時15分 サイエンス

約5万1000年前の「世界最古の物語を伝える壁画」がインドネシアの洞窟で発見される



インドネシアのスラウェシ島南西部で発見された洞窟壁画が、新たな年代測定法によって少なくとも約5万1200年前のものであることが判明しました。この壁画は3人の人間のような存在がイノシシと関わっている様子を描いたものであり、「現存する世界最古の具象芸術およびストーリーテリングの例」だと研究チームは主張しています。



Narrative cave art in Indonesia by 51,200 years ago | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7





Cave painting in Indonesia is the oldest known ‘picture story’ - Griffith News

https://news.griffith.edu.au/2024/07/04/cave-painting-in-indonesia-is-the-oldest-known-picture-story/



Found in a cave in Indonesia, we can now show the world’s oldest figurative art is 51,200 years old

https://theconversation.com/found-in-a-cave-in-indonesia-we-can-now-show-the-worlds-oldest-figurative-art-is-51-200-years-old-233663



51,000-year-old Indonesian cave painting may be the world's oldest storytelling art | Live Science

https://www.livescience.com/archaeology/51000-year-old-indonesian-cave-painting-may-be-the-worlds-oldest-storytelling-art



スラウェシ島では数万年前の洞窟壁画が多数見つかっており、2019年の研究では「半身半獣の狩人」が描かれた壁画が、当時としては最古の約4万4000年前に描かれたものであることが報告されました。その後の2021年の研究では、同じ地域で描かれたスラウェシ島原産のイボイノシシ(Sus celebensis)の壁画が、さらに古い少なくとも4万5500年前のものであることが判明しています。



4万4000年以上前に描かれた世界最古の動物壁画には「半人半獣の狩人」が描かれている - GIGAZINE





今回、インドネシア国立研究革新庁やオーストラリアのグリフィス大学などの研究チームは、新たな年代測定法を用いてスラウェシ島の洞窟壁画が描かれた年代を調査しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する