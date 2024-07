Googleが本物に見えるデジタル選挙広告の開示を義務付ける、広告ポリシーを変更で

Googleが2024年7月1日に、 政治に関するコンテンツポリシー を更新し、本物および本物のように見える人物や出来事を装って描写した合成コンテンツまたはデジタル改変コンテンツを含む選挙広告では開示情報を表示するよう義務付けました。 合成コンテンツの開示要件に関するポリシーの更新(2024 年 7 月) - Google 広告ポリシー ヘルプ https://support.google.com/adspolicy/answer/15142358 政治に関するコンテンツ - Google 広告ポリシー ヘルプ https://support.google.com/adspolicy/answer/6014595 Google to require disclosures for digitally altered content in election ads | Reuters https://www.reuters.com/technology/google-require-disclosures-digitally-altered-content-election-ads-2024-07-01/

2024年07月02日 13時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

