2024年07月01日 16時00分 アート

ピカソの数千点の作品をネットで誰でも閲覧できるオンラインアーカイブをピカソ美術館が公開



フランス・パリにあるピカソ美術館が、20世紀を代表する巨匠のひとりであるパブロ・ピカソの作品を閲覧できるオンラインアーカイブを公開しました。このアーカイブにはピカソの作品や写真、音声記録、彫刻、図画、書籍などピカソにまつわる資料約2万点が収録され、今後さらに20万点が追加される予定です。



Bienvenue au Centre d'Études Picasso | Centre d'Etudes Picasso

https://cep.museepicassoparis.fr/





Picasso Museum in Paris opens artist's rare archives to the internet

https://www.rfi.fr/en/culture/20240616-picasso-museum-in-paris-opens-portal-to-rare-archives





You Can Now See Thousands of Pablo Picasso's Works in a New Online Archive | Smithsonian

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/thousands-of-pablo-picassos-works-are-now-online-180984597/





ピカソは1881年にスペインで生まれ、生涯の大半をフランスで過ごし、1973年に同地で亡くなりました。没後50年を数える2023年には、フランスでピカソにちなんだ展覧会がいくつも催されたとのこと。



そして、パリのピカソ美術館は2024年6月に、「Picasso: Consuming Images」と題した展示会を開催しました。この展示会では、ピカソの有名な作品数十点とともに、ピカソにインスピレーションを与えた巨匠の作品やピカソが参考にしたイメージやコンセプトも展示されました。



例えば、ピカソが1962年に描いた「The Abduction of the Sabines」は、ニコラ・プッサンが1637年に描いた同名の作品から着想を得たものです。



Christian Bahier / Philippe Migeat / Musée National Picasso-Paris



そして、これが約300年後のピカソにインスピレーションを与えたニコラ・プッサンの「The Abduction of the Sabines」です。



Tony Querrec / GrandPalaisRmn



展示会で特に重視されたのが、ピカソが芸術家としてのキャリアを通じて繰り返し取り上げた「英雄(Hero)」「ミノタウロス(Minotaur)」「窃視者(Voyeur)」「銃士(Musketeer)」という4つのテーマだとのこと。



「ピカソはパリの美術館で作品を直接見て回り、新しいイメージや作品が溢れる中で成長しました」と、美術館の学芸員(キュレーター)を務めるセシル・ゴドフロワ氏は語っています。





今回公開されたオンラインアーカイブは、この「Picasso: Consuming Images」に合わせたものです。



アーカイブにはこれまでほとんど一般公開されてこなかったという、ピカソの写真約1万9000点が収録されているほか、今後は約20万点のテキストもデジタル化され、アップロードされる予定です。