2024年06月14日 11時56分 ゲーム

Epic Gamesの非公式データベースが登場してEpic Games Storeの未発表タイトル情報を大量リーク、Epic Gamesはサードパーティーツールが未発表タイトルを取得できないようアップデートを実施



PCゲームプラットフォームのSteamに関するデータがまとめられた非公式データベースサイト・SteamDBのEpic Games Store版「EpicDB(記事作成時点ではサーバーがダウンしておりアクセス不可)」が登場しました。このEpicDBから、未発表のゲームに関する情報が大量にリークされています。



[Updated: Epic Statement] Major Epic Leak Hints at Unannounced Games Coming to Epic Games Store

https://wccftech.com/major-epic-leak-hints-at-unannounced-games-coming-to-epic-games-store/





Massive Epic Games Store leak reveals unannounced PC games from Square, Sony, Bethesda

https://www.tweaktown.com/news/98790/massive-epic-games-store-leak-reveals-unannounced-pc-from-square-sony-bethesda/index.html



Epic Games database leak hints at a trove of unannounced games - The Verge

https://www.theverge.com/2024/6/12/24176964/epic-games-database-leak-unannounced-games



The Epic Games Store May Have Just Leaked A Ton Of Games

https://kotaku.com/epic-games-store-ff9-remake-rdr-pc-port-leak-turok-1851534476



非公式のデータベースであるEpicDBから未発表のゲーム情報が流出していることを最初に指摘したのは、ゲーム関連フォーラム・ResetEraのユーザーであるMondoMegaさん。同氏は現地時間の2024年6月12日(水)20時48分に、「EpicDBがリリースされ、一般公開されていない多数の情報が明らかになりました。パブリッシャー名を検索すると、未公開のゲームやページ(ほとんどがコードネームでラベル付けされている)が多数見つかります」と報告しています。



A LOT of unannounced games are leaking via EpicDB Rumor | ResetEra

https://www.resetera.com/threads/a-lot-of-unannounced-games-are-leaking-via-epicdb.898755/





EpicDB上にはBethesda、セガ、スクウェア・エニックス、Rockstar Gamesといった大手ゲームパブリッシャーのタイトルだけでなく、PlayStationブランドを運営するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)やMicrosoftの未発表タイトルも含まれていました。未発表のタイトルはほとんどがコードネームで表記されているため詳細は不明ですが、Reddit上ではコードネームと特定のタイトルを一致させるための試みが進められています。





EpicDBでのリークから、過去に開発がウワサされていたParksideやBioShock 4のコードネームが発掘されています。他にも、「Momo」というコードネームがファイナルファンタジーXIのリメイクであるという声や、「Selma」というコードネームはレッド・デッド・リデンプションのPC移植版であるという声もあります。



報道を受け、Epic GamesはゲームメディアのWccftechやテクノロジーメディアのThe Vergeに対して、「今夜アップデートをリリースし、サードパーティーツールではEpic Games Storeカタログから未公開の新製品タイトルを表示できなくなりました」という声明を発表しました。これにより、サードパーティーツールを用いてEpic Games Store上から未発表タイトルに関する情報をスクレイピングすることができなくなっています。