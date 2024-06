Google検索結果の「AIによる概要」は全体の出現率が84％から15％に激減しているもののヘルスケア関連では63％と高水準

Googleは、AIがまとめた概要を検索結果に表示する「 AIオーバービュー(AIによる概要) 」をテストしています。このAIオーバービューの動向についてマーケティング企業のBrightEdgeがまとめ、結果を共有しました。 BrightEdge Releases Post Google I/O Data on The Impact of https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/04/2893289/0/en/BrightEdge-Releases-Post-Google-I-O-Data-on-The-Impact-of-AI-Overviews.html 2023年11月から2024年6月までの統計によると、ユーザーが何かを検索してAIオーバービューに出くわす確率はピーク時の84%から15%以下に激減しているとのこと。AIオーバービューの表示方法も控えめになり、6月時点では折りたたまれた状態で表示されています。

2024年06月05日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

