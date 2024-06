Twitterユーザーの1％がアメリカ大統領選フェイクニュースの80％を拡散していた、高齢・白人・共和党支持者・女性に多い傾向

Tiny number of ‘supersharers’ spread the vast majority of fake news | Science | AAAS https://www.science.org/content/article/tiny-number-supersharers-spread-vast-majority-fake-news イスラエル・ベングリオン大学のサハル・バリビ・バルトフ氏らは2020年アメリカ大統領選挙に着目し、当時Twitterを使用していた66万4391人のアメリカ人有権者を調査しました。その結果、対象者のうち2107人が、大統領選挙に関連するフェイクニュースの80%に関与していたことが明らかになったとのこと。 こうしたフェイクニュースを広めた「スーパーシェアラー」は、一般的なユーザーより3倍以上多い1日当たり15.9件のニュースリンクを投稿しており、フェイクニュースを投稿する割合も高かったそうです。こうした投稿は、主に手動で行われていました。

2020年に実施されたアメリカ大統領選挙の期間中、さまざまなフェイクニュースがSNSを中心に拡散されました。Twitter(現X)で拡散された情報の発信源を調べた研究により、フェイクニュースの80%がたった1%の「スーパーシェアラー」によって拡散されていたことが明らかになりました。 Supersharers of fake news on Twitter | Science https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl4435

2024年06月03日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

