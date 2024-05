「アート投稿サービスのDeviantArtはAI作品とボットが宣伝と収益の仕組みを独占している」とアーティストから怒りの声

The downfall of @DeviantArt . Pathetic. pic.twitter.com/XxXeTp3jAx

イラストなどのアート作品を投稿できる大手コミュニティサービス「 DeviantArt 」では、投稿されたイラストや3Dモデルなどを購入できる仕組みがあり、その販売数や作品への評価などに応じて、トップページに表示されたり公式SNSで宣伝されたりしてより多くのユーザーの目に付きやすくなります。しかし、この仕組みを悪用するボットが大量発生しており、DeviantArtはそれらに対応しようとしていないとアーティストから非難の声が上がっています。 How DeviantArt died: A.I. and greed turned a once-thriving community into a ghost town. https://slate.com/technology/2024/05/deviantart-what-happened-ai-decline-lawsuit-stability.html

・関連記事

大手イラスト投稿サイト「DeviantArt」がAI画像生成機能を提供開始、AI作品の表示を減らす設定やAIに作品を学習させない仕組みも提供 - GIGAZINE



世界最大のデザイン&アートのコミュニティ「DeviantArt」が約40億円で買収される - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」と「Midjourney」に対する集団訴訟でイギリスの写真家が団結呼びかけ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」と「Midjourney」に対して集団訴訟が提起される - GIGAZINE



「AIが生成したイラストの投稿禁止」をイラスト投稿サイトが次々に決定し始めている - GIGAZINE



2024年05月25日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, アート, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.