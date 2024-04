4K撮影が可能で赤外線センサーで夜間の撮影もバッチリなReolinkのセキュリティカメラ「RLC-833A」レビュー

香港のReolinkが販売するセキュリティカメラ「 RLC-833A 」は、3万円台で買える価格ながら4KウルトラHDの画質に対応し、双方向通話や人体・車両検知、赤外線ナイトビジョン撮影など充実した機能がそろっています。そんなRLC-833AをReolinkから提供してもらったので、実際に使ってみました。 Reolink RLC-833A - 4K Security Camera with a Spotlight | Reolink Official https://reolink.com/product/rlc-833a/ ◆目次 1:外観の確認&ルーターとの接続 2:クライアントソフトのインストール&初期設定 3:基本的な機能 4:便利な機能 5:その他設定項目 6:スマートフォン用アプリ 7:まとめ ◆1:外観の確認&ルーターとの接続 これが「RLC-833A」のパッケージ。

2024年04月17日 20時00分00秒

