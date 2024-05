Reolinkの4Kセキュリティカメラ「TrackMix PoE」と「RLC-833A」のできることの違いを比較してみた＆Synology NASにつないでみた

4K・25FPSで撮影が可能でナイトビジョンで夜間の撮影もバッチリなReolinkのセキュリティカメラ「TrackMix PoE」と「RLC-833A」をゲットしたので、両者の比較およびSynologyのNASにつないでみる手順を確認してみました。



TrackMix PoE | 自動ズーム追跡付4Kデュアルレンズ防犯カメラ-Reolink | Reolink Official

https://reolink.com/jp/product/reolink-trackmix-poe/



Reolink RLC-833A - カラーナイトビジョン付4K防犯カメラ | Reolink Official

https://reolink.com/jp/product/rlc-833a/



「TrackMix PoE」のレビュー記事は以下から確認可能。



向きをリモートで変え自動追跡できるReolinkの4Kセキュリティ監視カメラ「TrackMix PoE」レビュー、双方向通話・赤外線ナイトビジョン・カラーナイトビジョンなど超多機能 - GIGAZINE





「RLC-833A」のレビュー記事は以下の通り掲載しています。



4K撮影が可能で赤外線センサーで夜間の撮影もバッチリなReolinkのセキュリティカメラ「RLC-833A」レビュー - GIGAZINE





◆TrackMix PoEとRLC-833Aの違い

TrackMix PoE(左)の大きさは幅約110mm×高さ約228mm、重さは実測で1228g。RLC-833Aの大きさは直径約118mm×高さ約90mm、重さは実測で548gです。





横から見るとこんな感じ。両者の最も大きな違いは、TrackMix PoEにのみ、自動で向きを回転させる機構が付いているという点にあります。RLC-833Aは手動で向きを変えなければなりません。





TrackMix PoEの視野角は水平最大104度&垂直最大60度、RLC-833Aの視野角は水平最大94度&垂直最大53度となっており、TrackMix PoEの方が広範囲を映すことができます。同じ場所から2台のカメラで撮影した画像が以下の通り。



2024年05月01日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.