メディア大手のパラマウントがコスト削減を目的に従業員約800人を解雇

Paramount Global Layoffs Are Underway: Read CEO Bakish Memo to Staff https://variety.com/2024/tv/news/paramount-global-layoffs-ceo-bakish-memo-1235909218/ バキッシュ氏は2024年2月13日に従業員に宛てた社内メモで「2024年のパラマウントは、会社の収益を成長段階に戻すことが最優先事項です。そのためには、コストを削減しつつ収益の拡大を進める必要があります。そのため残念なことに、コスト合理化の一環として、本日パラマウントの大切な仲間たちに別れを告げるという困難なプロセスを開始することになります」と報告しました。 人員削減の対象となったアメリカ在住の従業員には、2024年2月13日中にその旨が通知されます。対象者には、次の就職先など、情報の共有や転職期間中のサポートなどが行われる予定です。

映画配給会社・ パラマウント・ピクチャーズ やメディア関連企業・ パラマウント・メディア・ネットワークス などを保有するアメリカのメディア大手・ パラマウント・グローバル が全従業員の約3%に相当する、約800人の従業員を解雇したことが報じられました。ボブ・バキッシュCEOによると、この人員削減は、パラマウント・グローバルにおけるコスト削減の一環とのことです。 Paramount Global to Cut 800 Jobs Days After Record Super Bowl - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-13/paramount-global-to-cut-800-jobs-days-after-record-super-bowl

